Esteban Borgonovo: "Aún en un contexto muy difícil la provincia mira para adelante"

El ministro de Gobierno defendió con énfasis la gestión provincial, y consideró “excelente” el desempeño del gobernador y los funcionarios para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. También destacó el clima “más amigable” con el Frente Progresista , definió a los proyectos de conectividad y presupuesto con perspectiva de género como los dos más importantes para lo que resta del año y anunció la licitación de la alcaldía de Las Flores.

“Cuando escuchás que algunos dicen que el gobierno no arrancó, la verdad es que da mucha gracia. Se han hecho infinidad de cosas, todas muy importantes, con bases muy sólidas y siempre con la idea de darle sostenibilidad a las políticas públicas. Soy muy optimista por lo que se hizo en estos 7 meses. Es verdad que faltan cosas, hay temas que son mas difíciles que otros, pero es muchísimo lo hecho y lo que está encaminado”.

La evaluación corresponde a Esteban Borgonovo, ministro de Gobierno de la Provincia, y la formuló en una entrevista con El Litoral. En el mismo diálogo, sostuvo que “el gobernador demostró tener reflejos y tomar decisiones oportunas rápidamente, como fue el seguimiento detallado de todos los viajeros que volvían del exterior a la provincia, que eran miles. Eso sirvió para evitar que por esa vía, que fue el primer riego que tuvimos, el virus comenzara a circular y contagiar a los santafesinos. Eso dio un resultado espectacular y gran parte del éxito de los números de la provincia está ahí”, dijo; al tiempo que hizo un enfático reconocimiento a Florencia Carignano, una funcionaria de Migraciones de la Nación que tuvo permanentemente informados a los funcionarios.

Borgonovo recordó que la primera ciudad del país que se cerró fue Ceres el 14 de marzo, lo que por entonces fue interpretado como una medida extrema, criticada desde algunos sectores. “Miren donde estamos ahora”, dijo, al tiempo que destacó el nivel de organización alcanzado para enfrentar la pandemia a partir del comité central y el de cada uno de los 19 departamentos, “que funcionan hasta la fecha fabulosamente bien y nos permiten que cualquier acción que tome el gobierno se replique en todas las ciudades y comunas de la provincia de manera ordenada. Esto ha sido un éxito absoluto y nos permite ir monitoreando y tomando la temperatura de la situación económica y social en todo el territorio santafesino”.

-¿A partir del éxito que lograron con el control de los santafesinos que estaban en el exterior es que resolvieron instalar puestos en los ingresos a la provincia?

-Convertimos aquellos controles al interior de la provincia. La provincia tiene otra característica y es que tiene los puertos de exportación de cereales y oleaginosas más grandes del país, razón por la cual transitan por aquí cientos de miles de camiones por año. Ahí modificamos los controles ya organizados para evitar accidentes de tránsito, ya que las rutas estaban prácticamente vacías, en operativos que se dedicaran al control sanitario. Es de destacar que en Santa Fe tenemos estos números a pesar de la cantidad de transporte que circula. Ese es otro éxito visible.

En sintonía

-La atención involucró además otras áreas del gobierno, no solo lo vinculado a la salud.

-En el área de Desarrollo Social, Santa Fe lleva invertidos 1.250 millones de pesos en alimentación, y a eso hay que agregar 370 millones que fueron afectados a la atención específica de la niñez. Con esto quiero destacar que desde el inicio de la pandemia fue preocupación del gobierno la salud, pero también la asistencia a los sectores más vulnerables que no podían proveerse de otros sustentos que no fueran los que les brinda el Estado. Ahí se hizo no solo una gran inversión sino una gran tarea de coordinación y distribución que está funcionando con una eficiencia notable. También se implementó un programa de apoyo económico a los clubes para apuntalar la cuestión social.

-Hubo críticas de la oposición por la falta de atención por parte del gobierno provincial a los distintos sectores vinculados a la producción y el comercio.

-Son más bien chicanas. Se han destinado otros 200 millones de pesos para las Agencias de Desarrollo. Por primera vez en la provincia se están canalizando fondos, unos 300 millones, a través de las mutuales, que nos permite llegar a todos. También el área de la Producción viene acompañando y sosteniendo las pequeñas y medianas empresas de Santa Fe con acciones concretas. En este contexto que es durísimo, la provincia de Santa Fe está respondiendo.

Contacto político

-¿Como está la relación con la oposición después de la última reunión que hubo con dirigentes del Frente Progresista?

-Nosotros vamos a continuar con la ronda de reuniones políticas con los partidos que tienen representación parlamentaria. La verdad que en este momento nos parecía que habiendo arrancado con muchas fricciones, era necesario dar vuelta esa página y garantizar para Santa Fe un piso de convivencia, de diálogo institucional, de juego limpio. Muchas veces las diferencias entre el oficialismo y la oposición en la Nación se procesan de una manera brutal, tirándose muertos sobre la mesa. Esa no es la situación de Santa Fe y nosotros queremos preservar la calidad institucional. El clima con el Frente Progresista fue en la última reunión más amigable, se pudo dialogar mejor.

-Este mejor clima crees que es producto de el proceso de haber digerido la derrota, del contexto, donde nadie quiere hacer olas por la situación que vive el país.

-Creo que es producto de la maduración. Habíamos arrancado con muchas fricciones, veía a la oposición dedicada casi exclusivamente a la crítica, muchas veces con tonos muy fuertes. Por ejemplo en Diputados hay una especie de frenesí legislativo, se presentaron en lo que va del año 1.100 proyectos de comunicación cuando se presentaron muchos menos el año pasado, para darte un ejemplo. Esto fue decantando y esperemos que la madurez perdure y el dialogo también porque este es un momento difícil que no da para peleas mezquinas ni para disputas que solo sirven para los titulares de los diarios.

-Una de las cuestiones que estuvo en el centro de las discusiones entre oficialismo y oposición durante la transición fue el tema de la reforma de la Constitución. ¿Ese tema ya pasó?

-No es un tema que tengamos hoy en la mesa. No esta en la agenda del gobierno en este momento para nada. Estamos con preocupaciones mas vitales, más básicas y tratando que la provincia tenga cada día mas gente trabajando, produciendo y viviendo de recursos que genera.

-Tampoco fue muy fluida la relación con los senadores o con parte de ellos.

-Ese es otro ejemplo de una situación que evolucionó favorablemente. Hace pocos hicimos una reunión con los 12 senadores del peronismo y mantenemos también diálogo con la oposición. Te diría que también en ese aspecto se dio un proceso parecido. Me parece que esta fructificando.

-Como decía Reutemann, los melones se están acomodando

-De alguna manera si. De hecho estamos siempre dialogando sobre los temas legislativos y los de la agenda publica en excelentes términos. Haber reunido al gobernador con los 12 senadores fue una señal importante y me parece que las cosas están definitivamente encaminada.

Legislatura

-¿Cuales son los temas principales que van a ocupar la agenda legislativa del gobierno lo que resta del año?

-El de la conectividad que es muy importante. Acabamos de enviar el mensaje a la Legislatura que propone modificar el objeto de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que ya existe para el gas y las energías renovables y le sumamos redes de otro tipo, también de telecomunicaciones. Por ahí la palabra conectividad no dice mucho pero en el gobierno creemos que es la infraestructura del futuro porque sin conectividad no habrá educación de calidad ni la posibilidad de que empresas pequeñas y medianas puedan estar funcionando con los requerimientos que el mundo moderno exige. Sin conectividad tenés un estado que se sigue manejando con papeles. Tenés que dar ese salto para igualar y poder brindar el acceso universal a todos los habitantes de la provincial en igualdad de condiciones y con calidad. En la Cámara de senadores hay un proyecto que promovió en senador Lewandoski acompañado por otros. En la Cámara de Diputados también hay otros proyectos. Por lo tanto creo que es un tema que va a tener el acompañamiento mas allá de matices.

-¿El otro tema es el del presupuesto con perspectiva de género?

-Eso también es muy importante y no se si la gente ha tomado conciencia de la significa que el próximo presupuesto que enviemos a la Legislatura sea elaborado con perspectiva de género. Esto significa la evaluación y el análisis de los recursos y los gastos en perspectiva de género. Pasa en limpio nada menos que el presupuesto, que es el plan de acción de un gobierno a través de la evaluación de la manera en que lo que se recauda o se gasta contribuye o no a la igualdad de genero. Eso nos va a permitir medir presupuestariamente el impacto que tienen esas políticas, empezar a tener un patrón de medida que determine como impacta cada año un porcentaje del presupuesto o un programa sobre la igualdad de genero. A mi me parece un cambio histórico, un cambio cualitativo importantísimo para la provincia de Santa Fe por todo lo que va a traer en adelante.

Presos federales y nueva alcaidía en Las Flores

Borgonovo destacó que, por primera vez desde el regreso de la democracia, se acordó con la Nación que los 450 presos federales alojados en cárceles provinciales sean trasladados a dependencias de la Nación. “Ya estamos censando a los primeros 45 detenidos que serán trasladados”, informó.

También anunció que en los primeros días de agosto se va a licitar la construcción de la nueva alcaidía de la cárcel de Las Flores, “una obra fundamental que permitirá terminar con la superpoblación de detenidos en las comisarías, que es un problema para la seguridad de la gente porque hay un montón de policías que terminan convertidos en guardiacárceles.

-¿Como está la situación en las cárceles de la provincia en la pandemia?

-Tenemos hasta ahora una situación que ojalá podamos mantener hasta el final; porque no hemos tenido un solo caso positivo, ni de los internos ni del personal. Hemos generado lugares de aislamiento en todas las dependencias del Servicio Penitenciario, hemos hecho una compra de insumos enorme, reforzamos el plantel de médicos y enfermeros. Gracias a la vinculación con el gobierno nacional, dentro del penal de Piñeiro vamos a instalar un hospital modular que va a quedar definitivamente, de las mismas características que el que se montó en Granadero Baigorria, que atenderá casos específicos del Servicio Penitenciario en el penal mas grande que tiene la provincia. Si hoy tenemos que hacer una operación delicada a un paciente de alto perfil, tenemos que llevarlo hasta la sala de seguridad de Santa Fe.

-Desde por lo menos el gobierno de De la Rúa que la Nación viene prometiendo la construcción de una cárcel para presos federales en Coronda. La obra se comenzó pero ahora está casi paralizada. ¿Cuando se reactivará?

-Se está construyendo y nunca se detuvo. Yo fui a verla dos veces, en una oportunidad con la ministra de Justicia de la Nación Marcela Losardo y en otra con el secretario de Obras Públicas Martín Gil. Es una cárcel modelo, moderna, con un concepto distinto. Estamos hablando con la Nación para que el ritmo de construcción se acelere. De todas maneras falta al menos un año y medio.

-A fines de mayo hubo una resolución del ministro de Seguridad que ordenó trasladar a los presos de las comisarías, que fue controvertida por poco fluida en su comunicación. ¿Como está la relación con Seguridad?

-Bien. Nosotros venimos coordinando el traslado de detenidos e dependencias policiales a instalaciones del Servicio Penitenciario de manera permanente, de acuerdo a las necesidades porque el cuello de botella lo tenemos en la ciudad de Santa Fe. Recuerdo que cuando asumimos nos encontramos con un excedente de 900 internos. No hay magia, la solución real es la nueva alcaldía de Las Flores.

-¿Como está la relación con el ministro de Seguridad?

-Bien

Fuego en las islas

Los incendios en las islas, sobre todo en la ciudad de Rosario, pero también en la de Santa Fe -el intendente Emilio Jatón presentó el viernes una denuncia en la Justicia provincial- son para el ministro otra de las situaciones que muestran la buena relación que existe entre la provincia y la Nación.

“Los funcionarios nacionales, a través del plan de Manejo de Fuego y el ministerio de Medio Ambiente, no solo han venido en más de una oportunidad, sino que también nos están brindando apoyo en recursos humanos, materiales, aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, comunicaciones. Cada día de trabajo implica una inversión de 10 millones de pesos”, destacó.

“El Poder Judicial tiene que actuar con mayor severidad. El gobernador se lo ha reclamado a la Justicia federal de Entre Ríos. Creo que en la coyuntura hay que seguir extremando el control. Tenemos reuniones, ponemos recursos para combatirlo y cada vez tenemos más focos así que algo no está funcionando”, enfatizó.

“Para nosotros la solución de fondo es generar un convenio entre las provincias y la Nación para que la zona de las islas sea una especie de área protegida y que haya recursos humanos y materiales de la Nación que permitan una fiscalización en el territorio. Porque el objetivo tiene que ser evitar el fuego y no estar permanentemente corriendo para apagarlo”, dijo el ministro.

Vicentin

-¿Cómo está la situación en Vicentin?

-Ahí la provincia esta cumpliendo un rol muy importante. El resultado de la audiencia del miércoles pasado fue muy bueno. Creo que se dio el puntapié inicial en un marco institucional, que es el del concurso. Sobre todo por las declaraciones de los representantes de la empresa que son los que uno tiene que escuchar en estos casos, evidentemente hubo una valoración y aceptación de la propuesta de la provincia. Es un camino largo que recién se inicia pero pasamos de un impacto político y social en muchos lugares del territorio a un tema que se esta canalizando institucionalmente de una manera virtuosa. Eso también es un logro del gobierno.