El pequeño gran logro de Marcelo Bielsa

El Leeds United que dirige el rosarino se coronó campeón de la segunda división inglesa. Analizamos cómo se gestó este logro que para muchos puede no ser algo rutilante, mientras que para otros es un éxito que esperaron 16 años.

Ignacio Pueyo | deportes@ellitoral.com

Frank Lampard festeja eufórico abrazándose en el piso con sus colaboradores y dirigidos del Derby County. Su equipo acaba de vencer por 4 a 2 al Leeds United de Marcelo Bielsa en los play off y accede a la final por el ascenso a la Premier League de 2019. Finalmente terminará cayendo ante el Aston Villa, pero esa es otra historia.

Ese mismo Aston Villa es el que dos semanas antes, cuando se enfrentó al equipo del Loco, el Leeds decidió “devolverle” un gol luego de haberse puesto en ventaja cuando un rival estaba tendido en el piso. Locuras y más locuras en el norte de Inglaterra.

Leeds es una ciudad industrial en donde viven casi 800.000 personas. Si incluimos su área metropolitana, el total es de dos millones y medio de habitantes, lo que la convierte en una de las cuatro ciudades más importantes del Reino Unido. Increíblemente, pese a ser un distrito sumamente populoso, cuenta con un solo club profesional de fútbol: el Leeds United.

No sólo eso. Este equipo que saboreó las mieles del éxito en los años 60 y 70 con varios títulos locales y subcampeonato de Europa incluido, hace 16 años que purga en las categorías del ascenso inglés.

Que purgaba en realidad, porque el pasado viernes, de la mano del entrenador rosarino, el Leeds United volvió a la Premier League y la próxima temporada jugará contra el Liverpool de Klopp, el City de Guardiola y el Tottenham de Mourinho.

Las casualidades también dirán que son justamente los mismos 16 años que llevaba Marcelo Bielsa sin ganar un título, luego de Atenas 2004.

Marcelo Bielsa asumió el mando del club el 15 de junio de 2018. Aunque no le había ido bien en su última experiencia en el Lille francés, donde había sido despedido, el equipo inglés no parecía un gran desafío para un entrenador que dirigió dos selecciones y fue tres veces campeón del fútbol argentino.

La segunda división inglesa es un torneo de 24 equipos en el que juegan todos contra todos a dos ruedas, es decir, 46 fechas en total. En ese interminable certamen, quienes finalizan en las dos primeras colocaciones ascienden directamente, mientras que los ubicados del tercero al sexto lugar juegan un cuadrangular por el tercer ascenso. En las semifinales de ese cuadrangular se quedó el equipo de Bielsa en su primera temporada al frente de los Whites.

Sin embargo, después del mal trago de la temporada anterior, en la que dominó gran parte del campeonato pero decayó al final, esta vez hubo recompensa. El logro se gestó sin jugadores estrellas, reforzándose en dos o tres puestos claves, y recuperando en un enorme nivel a gran parte del plantel.

Mandan los números

Muchos podrán decir que ganar la segunda división de cualquier país no es una gran gesta. Entonces vamos a ver algunos números.

En las 16 temporadas que el Leeds estuvo en el ascenso inglés, tres de ellas fueron en la tercera división. Mientras estuvo en segunda, sólo una vez había accedido a los play off antes de la llegada del rosarino, mientras que en ocho ocasiones había terminado debajo de la 13era. colocación. Sus buenas campañas habían sido dos séptimos puestos. Muchos podrán seguir pensando que no es un gran logro, pero claramente no era tarea sencilla hacer ascender a un equipo con esos antecedentes.

Por otra parte, el juego que impregnó al equipo es de alto vuelo. Los ataques directos, desbordes y el buen trato de balón que caracterizan a los equipos de Bielsa estuvieron presentes desde el minuto cero. Incluso potenció y recuperó jugadores que la hinchada ya no quería en el equipo. Uno de los futbolistas claves fue el volante ofensivo español Pablo Hernández, un veterano que tal vez ya no tenía mucho para seguir avanzando. “Llego a mi carrera con 33 años, que te crees que no tienes mucho más que aprender como futbolista ni progresar, y con Marcelo aprendes cada día. Sin ir más lejos, la temporada pasada creo que fue la mejor de mi carrera” declaró Hernández al diario Marca hace algunos meses.

Dos fechas antes

Esta vez ganó el torneo de punta a punta. Se consagró dos fechas antes con 26 victorias, 70 goles a favor y 34 en contra, siendo la valla menos vencida. Pero más importante que la estadística es cómo el equipo movilizó a todo un pueblo. El resultado deportivo es importante, pero la huella quedará marcada a fuego para siempre en aquellos que, siendo o no hinchas del Leeds, disfrutan del buen fútbol.

Por último, el Leeds se enfrenta al Derby County una vez más. La diferencia es que esta vez los de Bielsa ya son campeones, y verán la próxima temporada desde arriba, en el lugar al que pertenecen.

“Podremos discernir, objetar, criticar pero en algo estamos todos de acuerdo... Bielsa es un entrenador que te enriquece. ¡Felicitaciones Marcelo!” Hernán Crespo DT de Defensa y Justicia

“¡Grande Maestro!”. “Un hombre con ideas nuevas es un Loco, hasta que sus ideas triunfan”. Andrés D’Alessandro Volante de Inter de Porto Alegre