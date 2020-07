Alberto Fernández, al Financial Times: "Francamente, no creo en los planes económicos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente se refirió al pago de la deuda a los bonistas y a la crisis económica durante la pandemia de coronavirus en el país.

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista al diario Financial Times donde se refirió al pago de la deuda a los bonistas y a la crisis económica durante la pandemia de coronavirus en el país. "Francamente, no creo en los planes económicos", sostuvo.

"Creo en metas que podemos establecer nosotros mismos para que la economía pueda funcionar para alcanzarlas", sostuvo el primer mandatario en diálogo con el prestigioso medio británico. Sus declaraciones aparecen en un artículo titulado: "El presidente de la Argentina les dice a los acreedores: 'No podemos hacer más'".

El Presidente dijo en la entrevista que un presupuesto mayor para pagar la deuda "podría poner en riesgo la capacidad de pago". "No quiero estafar a nadie", sostuvo Alberto Fernández.

El texto de la nota publicada este domingo, que lleva la firma de Benedict Mander, dice: "En su primera entrevista con un medio extranjero desde que asumió, Fernández, un pragmático de izquierda, dijo que una rápida resolución de la crisis de la deuda es esencial para la recuperación de uno de los más importantes exportadores de grano a nivel global, un rol que sería incluso más crítico después de la pandemia".

El Presidente le dijo al Financial Times: "Quiero ser capaz de mirarlos a los ojos, más adelante, y no ser acusado de haber mentido. Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más. Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos a pelear con los acreedores. Vinimos a resolver un problema que no creamos". Así, Alberto Fernández culpó al gobierno del expresidente Mauricio Macri por la deuda.

En la nota se lo describe "sentado frente a una imagen de la heroína argentina Evita Perón abrazando a su esposo poco después de su muerte en 1951". "Fernández destacó su deseo de que la Argentina reconstruya su economía a través de la reindustrialización y sustitución de importaciones para una producción nacional, una política que se hace eco de aquellas de sus predecesores peronistas", cuenta el periodista.

El Presidente "concedió que un derrumbe en los precios del petróleo significarán que la Argentina no pueda confiar en sus enormes reservas en Vaca Muerta". Pero se mostró confiado en "la vasta expansión de tierras fértiles" y en "la oportunidad de exportar alimentos procesados con valor agregado".