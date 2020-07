Con 23 nuevos casos en Santa Fe, apelan a la "responsabilidad" ante el día del amigo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 19.07.2020 - Última actualización - 21:29

La curva se mantiene en ascenso en la provincia al registrar por tercer día consecutivo más de 20 contagios. Los pacientes internados en cuidados intensivos se elevaron a 5. En la ciudad capital se alcanzó el sexto día libre del virus.

El ministerio de Salud informó que este domingo se sumaron 23 nuevos casos positivos de coronavirus en toda la provincia: 6 de Rosario, 5 de Zavalla, 5 de Santa Isabel, 3 de San José de la Esquina, 2 de Alvear, 1 de Pérez y 1 de Venado Tuerto. Ninguno de los positivos corresponde a la ciudad de Santa Fe, por lo que son 6 los días sin nuevos infectados en la capital. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia es de 691, y 391 son los que permanecen en estudio.

Con respecto a los nuevos contagios, en el reporte diario, la cartera provincial especificó que todos consignaron un nexo epidemiológico claro por medio de contacto estrecho con casos previamente confirmados.

En tanto, se elevó a 5 el total de pacientes que se encuentran internados en cuidados intensivos: uno con asistencia respiratoria mecánica y los cuatro restantes sin respirador. Mientras, son 26 los pacientes que están internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable y cursan la enfermedad en sus domicilios particulares.



“El esfuerzo del equipo de salud es enorme. Por eso, también pedimos a la población que se cuide. Estamos en una etapa de distanciamiento, con muchísima gente que se quiere juntar, con temperaturas primaverales que estamos teniendo y con el día del amigo que se viene. Pero, por favor, hagámoslo con cuidado, de forma responsable, en la cantidad de gente que puede hacerlo, aprovechemos el aire libre y mantengamos el distanciamiento social”, indicó Carolina Cudós en la presentación virtual del informe.



Aislados para cuidarnos





La funcionaria detalló, además, el protocolo de actuación por 14 días que deben seguir las personas que se encuentran aisladas al ser confirmadas como caso positivo o hayan estado en contacto con los mismos: “Tienen que estar en una habitación individual, que tenga ventilación, que tengan un recipiente individual para tirar los residuos y, en lo posible, un baño individual, sino cada vez que la persona use el baño debe lavarlo. Si se comparten espacios comunes, por ejemplo la cocina o el comedor, tiene que hacerlo con más de 2 metros de distancia, sin compartir objetos, con barbijo puesto y con ventanas abiertas, evitando las fuentes de aire por condicionamiento, calor o frío por split”.





En ese sentido, Cudós advirtió que las medidas se piensan también “para poder cuidar a los convivientes”: “Sabemos que muchas veces esto no todo el mundo lo puede cumplir en su domicilio. Para ello existen los centros de aislamiento. Porque si un caso se da dentro de los convivientes y hay una persona vulnerable por edad o por algún factor de riesgo, no podrá realizar el aislamiento en su domicilio, sino que lo tiene que hacer en un centro de aislamiento”.



Test



El sábado “fueron realizadas 9.485 nuevas muestras, y desde el inicio del brote se realizaron 541.238 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 11.927,6 muestras por millón de habitantes”, se indicó en el informe matutino de la cartera sanitaria nacional.