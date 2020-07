Scaloni: "En esta pandemia apareció el lado más generoso de la gente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El autor de la entrevista es el ex jugador de Unión, campeón del mundo con la selección juvenil de Menotti en 1979, que está radicado en España desde hace más de dos décadas. “Muchos de los muertos se han ido sin poder despedirse”, dice Scaloni.

José Luis Lanao (x)

Partir siempre es morir un poco, y llegar nunca es definitivo. En las noches eternas recurrimos a los cuentos de Sherezade para demorar el miedo a la muerte y descansar en las orillas serenas de las antiguas historias. Se trata de una recreación íntima y sensible, de soñar lo soñado, de arropar los silencios, de exhumar la añoranza vencida por una lejanía interior orillada casi con la tristeza. La vida reclama sus ceremonias cálidas, desnudas, la atención al detalle, para que te abrace, te rodee, te sostenga, y te acompañe en las liturgias paganas para celebrar lo vivido, lo soñado, y dar por supuesto un mañana, un pasado mañana.

A Lionel Scaloni, actual entrenador de Selección Argentina, la vida de hoy lo sostiene desde lo íntimo, desde el cuidado, desde la mesura, y también desde el desconsuelo: “Muchos de los muertos se han ido sin poder despedirse”. Demasiadas ausencias, demasiados adioses, demasiados recuerdos para revivirlos, mirarlos, tocarlos, sin prisas, viendo pasar la vida, como un sueño ajeno, distante, fuera del ruido de la calle, arropados por reminiscencias serenas edificadas sobre los escombros, buscando un espacio de crecimiento íntimo y familiar.

—El confinamiento produce un cierto desequilibrio: un desquiciamiento relacionado con expectativas suspendidas y arrasadas, con la incertidumbre y el miedo, con el encierro y la distancia. ¿Se ha acomodado a esta realidad?

—Te vas acostumbrando. Es un proceso lento de adaptación. La situación es extraña porque tu rutina se para de golpe y de una manera determinante. A mí me ha cambiado la vida por completo. Soy una persona tremendamente activa y el aislamiento se me hace muy cuesta arriba. De todas formas la costumbre te acomoda, y consigues darle importancia a cosas que antes no habías reparado en ellas, no la echabas en cuenta.

—¿Cómo percibe esta pandemia que está siendo tan devastadora para la humanidad, con consecuencias tan difíciles de asimilar, con un gasto social enorme, emocional, de pertenencia?

—Está siendo terrible. Es casi imposible digerir lo que ha ocurrido, y lo que está ocurriendo. Tu cabeza se resiste a asumirlo. La tragedia es que se han ido miles de vidas, y muchas sin poder despedirse de los suyos, sin despedirse de una manera digna.

—Este virus ha distorsionado en gran medida nuestra percepción del mundo en que vivimos: ¿Es necesaria una sociedad un poco menos “nosotros” y un poco más universales, menos individual y más colectiva?

—En esta crisis se ha dejado a un lado la parte egoísta del ser humano y se está pensando como sociedad. Quiero creer que esta tragedia va a servir para concienciar a la gente. También es importante exigir a los diferentes gobiernos que inviertan el dinero en asuntos verdaderamente importantes y necesarios, como la sanidad y la investigación.

Lionel Scaloni hereda esa forma de mirar al mundo a través de un velo de sensaciones, viendo las cosas tal como son, sin veladuras de fantasías, o de engaños de expectativas, asumiendo la realidad de hoy, concreta, temporal, de lenguajes íntimos, de diálogos verdaderos; ahora que hemos aprendido a añorar las pequeñas virtudes de la vida corriente, las asombrosas conquistas cotidianas.

—¿Se ha vuelto a la vida minúscula, a los pequeños placeres?

—Así es. Le das mucha más importancia a las pequeñas cosas, que antes no contaban.

—¿Por ejemplo?

—Como hacer un bizcochuelo con mis hijos, sin demasiado éxito. Paso mucho tiempo jugando con ellos, compartiendo su tiempo.

Sin duda esta pandemia ha incubado el destello moral de ayudar a rebajar la vanidad de la especie, a traspasar puertas, abrir fronteras de la razón, reunir lejanías, construir instantes desaparecidos, que nacen del anhelo de reconciliarnos con las libertades confinadas grandes y minúsculas, regresando al territorio perdido de los sencillos acontecimientos cotidianos.

—En ocasiones el desprecio humano acaba con nuestra capacidad de asombro. Hay muchas razones para ser apocalíptico. A los cuatro jinetes se le podrían sumar dos más: la discriminación y el miedo al otro...

—Sin duda. La pandemia ha acrecentado la discriminación y los miedos, el miedo al otro también. Es una labor de todos erradicar definitivamente estos males sociales. De todas maneras, creo que nos tenemos que quedar conque en esta crisis también ha aparecido el lado más bondadoso, más responsable, más solidario de las personas. Como decía con anterioridad, hemos controlado la parte egoísta de la sociedad y se ha pensado en conjunto, en todos.

Es tan fácil ceder a este miedo, a esta tristura del odio, a esta insólita dureza de corazón, de rencor turbio, de negación del otro como ser humano. El miedo al otro desdibuja la mirada, esa mirada que penetra, que delata, que acusa y debilita. El infierno “sartreano” que se salta las fronteras, yendo de lo real a lo irreal, de lo que esconde a lo que envenena; con la convicción de que el otro es la amenaza, de que el “otro” es el “virus” de todos los males.

—En estos tiempos de incertidumbre y de desasosiego, los amigos se ausentan, la familia se reduce, la soledad se magnifica. El mundo de hoy se respira desde los balcones. ¿Urge cambiar de sitio o de mirada?

—La tragedia está siendo enorme, terrible, por lo cual la mirada debe ser diferente. Sinceramente, el confinamiento no ha sido fácil, ni está siendo fácil. Lo más complicado es el alejamiento de la familia en su forma más amplia, es un tema delicado de asumir. Es como si te faltara algo, pero es la realidad que hoy nos toca vivir. En lo personal necesito de la actividad. No es fácil.

—El mundo esta afrontando, y va a afrontar, una crisis económica de dimensiones desconocidas, muy profunda, con una recesión de características similares a la de 2008.

—Es verdad. Muchos países están teniendo graves problemas económicos, pero con el tiempo se van a recuperar, con el tiempo saldrán adelante. Lo que no vamos a recuperar son las vidas humanas perdidas, y la recuperación de las familias de los que se han ido sin poder despedirse.

—“Noches extremas, días eternos”, escribía Whitman. ¿Cómo es su día?

—Mi día comienza pronto, con bastante actividad. Una hora de bicicleta en el rodillo. Luego compagino clases de inglés con variados análisis de partidos de fútbol. El resto de la jornada lo llenan mis hijos. Con ellos juego al fútbol, hacemos puzzles, vemos películas de Disney, y puedo decir que me las conozco todas.

—En este escenario tan complicado, edificado por un virus diabólico que no deja de mutar, donde el mundo contiene el aliento y la saliva: ¿Cómo debemos afrontar el inicio de la actividad futbolística?

—Poco a poco. Tenemos que ir poco a poco. Sería una irresponsabilidad muy grande empezar y adelantar el inicio del fútbol antes de reunir ciertas condiciones de seguridad. Tenemos que tener paciencia y comenzar cuando todos estemos seguros que es conveniente hacerlo.

—¿En estos momentos es partidario del confinamiento y del aislamiento por encima de cualquier acontecimiento deportivo?

—Sí. La salud de las personas está por encima de cualquier evento deportivo. Hasta que no consigamos un marco de seguridad total debemos esperar, tener paciencia.

—El fútbol femenino ya es una realidad objetiva. ¿El apoyo es suficiente?

—De mi parte tienen todo mi apoyo. Me gratifica su progreso, su desarrollo. Creo firmemente que disfrutaremos del fútbol femenino como hacemos con el masculino.

Nuestras conquistas cotidianas de interior son más humildes, más mundanas, y Lionel Scaloni lo sabe. Desde las ventanas, le da forma al relato del mundo tal como es, sin veladuras de fantasías, mirando las cosas tal como son, bordeando los senderos que acortan los caminos para amasar el futuro a través de los deseos sencillos, genuinos, mínimos, esperando inquieto que le devuelvan las calles, donde adormecen la risa contagiosa, los abrazos de piel, y los afectos duraderos.

En estos tiempos de incertidumbre las nubes de junio vienen y van, y en el nublado se produce una grieta crepuscular como una herida por donde el sol se desangra, y donde vuelve la luz a colgarse de los balcones. Sobre la ciudad dormida, robada, imagino a Lionel Scaloni con las manos sumergidas en la textura cálida de la harina templada, tallando con manos de alfarero el bizcocho de su vida, horneado con calma, cálido, con el azúcar de sus hijos danzando alegres alrededor de la cazuela, como un niño grande, festivo, con la mesura de la paciencia, con la vida dibujada en la piel como un tatuaje inmenso, eterno, sereno, cautivo por las plegarias atendidas, por las plegarias que nadie escucha, por los deseos contenidos, por las noches quebradas, por las felicidades extremas, y por sus pasiones: pasiones del pasado, del presente, y del futuro.

(*) Ex jugador de Unión y campeón mundial Juvenil en Tokio 1979.

“No siempre el que no gana no tiene que ser reconocido. Eso es un error. En Argentina estamos cambiando en ese sentido”. Lionel Scaloni DT de la selección nacional