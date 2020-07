https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conversatorio Javkin "piensa" junto a Lousteau

El senador nacional Martín Lousteau (UCR-Evolución) y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, coincidieron en promover políticas de diálogo y consenso para empezar a diagramas la post-pandemia. Así lo hicieron al hablar del “Conversatorio Pensemos la Argentina”, organizado por el legislador porteño Leandro Halperín y del que participaron 1.600 personas.

“La pandemia no cambia el Estado, demuestra el Estado que teníamos”, dijo Lousteau y agregó: “Estas situaciones revelan las carencias de nuestro Estado y como lo tenemos que repensar mirando al futuro teniendo como objetivo que sea sensible y riguroso para lograr la igualdad”.

En tanto, Javkin dijo “en nuestra generación somos todos hijos de recitar el preámbulo, son legados propios de un periodo de reconstrucción pero reconozcamos que ese tiempo e implicó en una coalición que en algunas cosas cambió para siempre el país.

“El consenso sólo se puede lograr a partir de un diagnóstico profundo, si no discutimos en profundidad que es lo que le pasa a la Argentina es muy difícil tener consensos”, agregó Lousteau, y sostuvo “pero no solo eso, sino también como administramos los disensos: si no podemos encontrar las reglas para administrar los disensos”.

Javkin señaló que Argentina “tiene un problema de acuerdos sobre lo nuevo, sobre transformar lo que tenemos” y agregó “si la política no es capaz de regular el ancho de banda de los disensos, tengo temor que este fenómeno disruptivo termine por romper lo mejor que tenemos como sociedad que es el acuerdo democrático post 83”.