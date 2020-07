https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todavía está lejos de valores medios

El Río Paraná repuntó a 1,70 mts en Santa Fe

Esta altura no se veía desde principios de abril. Desde el INA advierten que continúan las tendencias climáticas desfavorables y no habría una recuperación significativa en los próximos tres meses.

El Río Paraná subió en los últimos cinco días 42 centímetros en la ciudad de Santa Fe y llegó al 1,70 mts de altura en el puerto local. Sin embargo, todavía está muy lejos de los valores promedio para la altura del año. La altura media para julio debería rondar los 3,53 mts. De esta manera, el río continúa con una tendencia de repunte que comenzó a fines de mayo, luego de tocar el histórico registro de 48 cm y que tuvo algunos estancamientos y retrocesos. Por ejemplo, el 9 de junio alcanzó 1,68 mts pero unos días más tarde ya osciló por debajo del metro y medio. A principios de julio, el Paraná volvió a descender en el puerto santafesino y perforó nuevamente la barrera del metro. Para luego, repuntar hasta la actual medición. Qué dice el INA El Instituto Nacional del Agua actualizó su informe semanal el viernes pasado y en el mismo se pronostica que para este martes 21 la altura sería de 1,59 mts y para el 28 de este mes llegaría a 1,63 mts. En el mismo reporte, se aclara: “Persistencia de aguas bajas. La futura evolución de los niveles en el río Paraná dependerá fuertemente de la distribución espacial y montos de las lluvias sobre las áreas de respuesta más rápida”. En ese sentido, se explica que “ la tendencia climática no permite esperar una recuperación significativa en los próximos tres meses”. Por último, desde el organismo señalan que “las conversaciones formales con los países vecinos se mantienen, concentrando la atención en el caudal entrante al tramo argentino del río Paraná”. Foto: INA