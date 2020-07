Camioneros santafesinos protestan por las "hostilidades" que sufren en Santiago del Estero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.07.2020 - Última actualización - 9:25

El reclamo se lleva adelante sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones a la localidad de Selva, de la vecina provincia.

Desde las primeras horas de este lunes, camioneros de la provincia de Santa Fe realizan una protesta en el límite con Santiago del Estero por las “hostilidades” que sufren en esa provincia.

El reclamo se lleva a cabo sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de la localidad de Selva, comuna santiagueña.

Entre los principales puntos de conflicto se encuentra el hecho de precintar los camiones, la imposibilidad de descender de los vehículos por parte de los conductores,

Desde la filial de Camioneros Santa Fe convocaron a la manifestación para exponer que los camioneros son víctimas de “abusos inconstitucionales” y de “atropellos hacia nuestro trabajo que hacemos tan dignamente”.

Declaraciones

Sergio Aladio, quien conduce el gremio santafesino, expresó: “Los gobernantes de Santiago del Estero no entienden el sacrificio, no entienden del esfuerzo y no entienden lo que nosotros dejamos arriba de los camiones para llevarles el alimento a ellos y al resto del país”

“El lunes a partir de las 0, si no cesan con todas estas hostilidades a nuestros trabajadores, vamos a empezar a hacernos presentes en esos lugares y vamos a tomar todas las medidas que creamos necesarias para que entiendan cuál es la postura de los trabajadores camioneros del país”, agregó Aladio.

“Que el gobierno de Santiago del Estero agrande el aeropuerto, porque por las rutas no va a ingresar más mercadería”, advirtió el dirigente.