El último fue ganado por Messi Este 2020 no se entregará el Balón de Oro

El grupo L'Equipe al que pertenece la revista France Football confirmó que este 2020 no habrá Balon de Oro y que elige a los mejores fútbolistas del año y que Messi lo ganó en su última edición.

"Creemos que en un año tan único no puede y no debe ser tratado como ordinario. En términos deportivos, solo dos meses (enero y febrero) son poco suficientes para valorar, evaluar y juzgar, dado que hubo muchos partidos que no tuvieron lugar o tendrán lugar en otras condiciones. Además, las cinco sustituciones y la Final a 8 en Lisboa de la Copa de Europa condicionan. No es una decisión que nos haya gustado" señalaron desde el medio.

A cambio del Balon de Oro, solo se designará un once ideal de la temporada.