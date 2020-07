https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estará destinada a jardines, peloteros, transportistas escolares, salones de eventos y fútbol cinco. Son entre 1100 y 1200 beneficiarios. Los montos oscilan entre 10 y 50 mil pesos. En concepto de Asistencia Económica de Emergencia, la provincia ya transfirió más de 57 millones de pesos.

Los jardines maternales son uno de los sectores que todavía no pudo abrir sus puertas Crédito: Guillermo Di Salvatore

El gobierno lo anunciará esta semana Santa Fe: habrá segunda cuota de asistencia para sectores todavía inactivos

Desde que comenzó la pandemia, la provincia giró más de 57 millones de pesos en concepto de Asistencia Económica de Emergencia. Se trata de una ayuda similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que instrumentó el gobierno nacional como paliativo durante la pandemia.



En el caso del auxilio provincial, fue pensado para los establecimientos que no fueron comprendidos en otros programas de asistencia y que no habían podido reanudar la actividad como consecuencia de la cuarentena. Entre ellos se encuentran jardines materiales, fútbol 5, peloteros y transportes escolares. El viernes pasado, se transfirió una nueva etapa por más de 5,4 millones de pesos, con la particularidad de que dicha instancia incluyó al sector turístico. La transferencia de hizo a través del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología. Con esos desembolsos, la provincia giró por dicho concepto exactamente 57.540.000 pesos para favorecer a 2000 beneficiarios.



Características



El Programa destina aportes no reembolsables de 10 mil a 50 mil pesos para dueños de establecimientos, locales y servicios que no hayan sido incorporados en ninguna de las medidas económicas nacionales y provinciales de apoyo al sector productivo, y que no fueron exceptuadas como actividades en ninguno de los decretos nacionales y provinciales de administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la emergencia Covid-19.



En la transferencia del pasado viernes, fue incorporada la primera etapa de pagos a las actividades y servicios correspondientes al sector turístico como cabañas y bungalows, hostels, hosterías o posadas, alojamientos rurales, residenciales, guías de pesca y guías de turismo con asiento en el territorio provincial. A ese rubro se destinaron 1.510.000 pesos, que se distribuyeron entre 53 beneficiarios de 32 localidades de la provincia. Se trata de 38 cabañas y bungalows, hostels, hosterías o posadas, alojamientos rurales y residenciales; seis guías de pesca y nueve guías de turismo.

Segunda cuota



En tanto, según pudo saber El Litoral, la provincia anunciará esta semana el pago de una segunda cuota de la Asistencia Económica de Emergencia a todos aquellos sectores que no han podido reanudar la actividad aún. Según precisó a este diario el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, estarán comprendidos en esta nueva entrega los jardines maternales, transportes escolares, salones de eventos, peloteros y canchas de fútbol cinco.



“Son entre 1100 y 1200 beneficiarios que recibirán un importe idéntico al que percibieron en el primer desembolso”, sostuvo. Según comentó, el monto global por esta nueva transferencia será de entre “34 a 35 millones de pesos”. Resta definir con precisión la fecha exacta de acreditación de los fondos.



El pago será automático para quienes ya recibieron la primera entrega, y se encuentren comprendidos dentro de los rubros que todavía no pudieron volver a la actividad desde el mes de marzo.