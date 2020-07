https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.07.2020 - Última actualización - 11:21

11:19

No renovará con Aldosivi

Bertoglio volverá al fútbol griego

El ex mediocampista de Colón tiene todo arreglado para sumarse al plantel de Aris F.C., entidad en la que permanecerá por dos temporadas. El futbolista nacido hace 30 años en San José de la Esquina había jugado en Asteras Trípolis y en Lamia, ambos de Grecia.

Regresa a Grecia. Luego de hacerlo en Aldosivi, el ex mediocampista de Colón, Facundo Bertoglio, jugará en el Aris F.C., por al menos dos temporadas. Crédito: Archivo El Litoral / Mauricio Garín



Regresa a Grecia. Luego de hacerlo en Aldosivi, el ex mediocampista de Colón, Facundo Bertoglio, jugará en el Aris F.C., por al menos dos temporadas. Crédito: Archivo El Litoral / Mauricio Garín

No renovará con Aldosivi Bertoglio volverá al fútbol griego El ex mediocampista de Colón tiene todo arreglado para sumarse al plantel de Aris F.C., entidad en la que permanecerá por dos temporadas. El futbolista nacido hace 30 años en San José de la Esquina había jugado en Asteras Trípolis y en Lamia, ambos de Grecia. El ex mediocampista de Colón tiene todo arreglado para sumarse al plantel de Aris F.C., entidad en la que permanecerá por dos temporadas. El futbolista nacido hace 30 años en San José de la Esquina había jugado en Asteras Trípolis y en Lamia, ambos de Grecia.

El mediocampista ofensivo Facundo Bertoglio no renovará su contrato con Aldosivi de Mar del Plata y volverá a Grecia, para jugar esta vez en Aris F.C., tras haberlo hecho en Asteras Tripolis y Lamia. Bertoglio, surgido en Colón y con paso por Tigre, tiene todo acordado para jugar las próximas dos temporadas en Aris, según el periódico griego sportime.gr, que aclaró que el anuncio se hará luego de que se levante la prohibición de transferencias que tiene el club.

En Grecia, el talentoso volante, de 30 años, jugó en Asteras Trípolis en la temporada 2015-1016, y en Lamia en 2018-1019. En el exterior también pasó por Dinamo Kiev de Ucrania, Gremio de Brasil, Evian de Francia, Apoel de Chipre y F. C. Ordabasy de Kazajistán.

Bertoglio jugó 19 partidos en Aldosivi (16 como titular) y marcó tres goles. El mediocampista se suma a las salidas de Román Martínez (arregló en Tigre), Leonel Galeano (se fue a Aucas de Ecuador) y Alan Ruiz. En tanto que volvieron a sus clubes de origen por la culminación de sus préstamos Nazareno Solís (Boca), Leandro Maciel (Lanús), Gonzalo Verón (Independiente), Nicolás Bazzana (Estudiantes de La Plata) y el colombiano Sebastián Rincón (Vitória Guimarães de Portugal).

Gastón Gil Romero, quien también llegó a préstamo de Estudiantes de La Plata, quedó además libre del club platense el 30 de junio pasado. Quedan por negociar las continuidades de Leandro Maciel y Federico Andrada. El centrodelantero Lautaro Rinaldi fue el primer refuerzo de Aldosivi. Rinaldi se une al plantel conformado por los arqueros Luciano Pocrnjic, Fabián Assmann y Luis Ingoloti, y los jugadores de campo Emanuel Iñiguez, Nahuel Yeri, Lucas Villalba, Francisco Grahl, Mario López Quintana, Marcos Miers, Lucas Villalba, Joaquín Indacoechea, Franco Pérez, Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio, Facundo Tobares, Jonathan Benedetti (regresó de All Boys) y Manuel Capasso (volvió de Platense).

Leys es “celeste”

Temperley se aseguró la incorporación del volante Franco Leys, que recientemente se desvinculó de Sarmiento de Junín, sumando su quinto refuerzo de cara a la reanudación del campeonato de la Primera Nacional. Leys, mediocampista de 26 años, surgido de Colón, en la última temporada mantuvo destacado rendimiento en el conjunto juninense, que no le renovó el contrato caído el pasado 30 de junio y su vínculo con el “celeste” tendrá finalización el 31 de diciembre de 2021.

Ahora, el “Gasolero” va por la sexta incorporación, que se trata del lateral izquierdo Agustín García Basso (28), de inicios en Boca y con último paso por Agropecuario Argentino de Carlos Casares, con el que están avanzadas las negociaciones. El ex “xeneize”, que firmará su vinculación hasta fin del año próximo, cubrirá la plaza vacante dejada por la salida de Sebastián Prieto, que se incorporó a Tigre.

Los cuatro refuerzos anteriores que sumó Temperley son el volante ofensivo Ariel Cólzera, también proveniente libre de Sarmiento; el defensor Jonathan Fleitas y el lateral derecho Gonzalo Vivas, ambos libres de Nueva Chicago, a quienes dirigió el actual técnico del “celeste” Walter Perazzo.Y se completa la nómina con el mediocampista Julián Marchioni, formado en Estudiantes de La Plata y que llegó de Independiente Rivadavia de Mendoza con su contrato vencido. Todos estamparán las firmas de sus nuevos vínculos hasta el 31 de diciembre de 2021. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa