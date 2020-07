Sigue Moyano, una decisión coherente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue figura en varios partidos y se convirtió en un arquero que “ganó puntos”. Tuvo continuidad y transmitió seguridad en ese triángulo defensivo que conformó con Bottinelli y Gómez Andrade. Fue un reemplazo adecuado para Nereo y el colchón de seguridad que apareció cuando las cosas no le fueron del todo bien a Peano.

Llegó en silencio y para ser suplente. La salida de Nereo Fernández, titular natural del arco tatengue, ya con una extensa trayectoria, le abrió la puerta a Marcos Peano para quedarse con ese lugar por el que venía trabajando desde hacía tiempo. Papaleo tuvo su chance, pero en el mano a mano, Peano dejó una mejor imagen. La cuestión era traer a alguien con experiencia para que respalde aquella decisión que ya había tomado Madelón en su momento. Y el elegido fue Sebastián Moyano, que venía de un paso por Gimnasia sin chances de atajar, algo que tampoco había conseguido en Godoy Cruz (36 partidos en 6 años). Aldosivi había sido más promisorio para él, porque fue el arquero del ascenso en 2017-2018. En los 24 partidos disputados por el arquero, recibió 22 goles y sólo faltó a uno. Aunque lo que hay que resaltar es el récord que rompió en el mes de febrero de 2018, cuando tras igualar con Mitre en la 15ta fecha, batió el récord de minutos sin recibir goles en la B Nacional que estaba en manos de Pablo Campodónico. En 2011, Campodónico había alcanzado los 454 minutos sin recibir goles, mientras que Moyano sumó 472 minutos con la valla invicta.



Le tocó arrancar y ya desde el primer partido “mostró credenciales”. En el 0 a 0 ante Racing en el cilindro, Moyano fue uno de los pilares para sacar un empate que se cotizó. Ya el equipo tenía cambios (se habían ido los dos Pittón, Zabala, Gamba, Nereo y Fragapane). Medio equipo titular afuera y nada menos que el campeón enfrente. Madelón lo sostuvo y luego le dio la chance a Peano. Un par de fallas —se recuerda sobre todo aquella jugada en Mar del Plata ante Aldosivi, más allá de que Unión ganó ese partido— le devolvieron a Moyano la titularidad. Atajó 24 partidos en total, con algunos picos notables de rendimiento. Su punto culminante se dio en los dos partidos de la Sudamericana ante Atlético Mineiro. En el primero, dentro de un rendimiento muy bueno del equipo (Unión jugó el mejor partido de todo el año futbolístico), el penal atajado en el final del partido fue clave para que luego se lograra la clasificación. Y en la revancha, Moyano fue figura para sostener el 0-2 y que el equipo supere la fase ante un rival jerarquizado como el brasileño.



A los 29 años, dicen que el arquero empieza recién a encontrar madurez y solvencia. Alguna vez, el Loco Gatti inmortalizó dos frases. Una de ellas, es que “en el puesto de los ‘bobos’, yo soy el más vivo”; y la otra, que “un arquero no se recibe de tal, hasta que no le hacen 100 goles pavos”. Ni “bobo” ni “pavo”, el puesto de arquero es fundamental y forma parte de la famosa columna vertebral de un equipo, acompañando al “2”, el “5” y el “9”, a partir de los cuáles se puede armar un funcionamiento. Lo que a Moyano le faltó en buena parte de su trayectoria, atajando relativamente poco (88 partidos en 9 años de trayectoria en primera), que es continuidad, la ha conseguido en Unión. Porque cuando recuperó la titularidad después de aquél encuentro con Aldosivi, no largó el puesto nunca más. Y fue un sostén defensivo clave, en ese triángulo que se completó con dos pilares fundamentales como Gómez Andrade y Bottinelli.



Si bien lo de Unión no fue bueno en la última Superliga y sin dudas que se sintieron las ausencias, que no fueron bien reemplazadas, esa solidez del triángulo defensivo permitió que un juvenil como Franco Calderón lograse encontrar el ámbito ideal para que la ausencia del “Negro” Gómez Andrade no se sintiese tanto. Moyano y Bottinelli, sin dudas, colaboraron para ello. Ya uno está “adentro” otra vez; falta ahora que se arregle con el capitán, que además ha tenido algo que no se puede despreciar: se convirtió en un líder positivo, en un caudillo “de cancha y vestuario” con voz de mando y personalidad.



Unión no ha sabido mantener la categoría de aquél plantel que logró la clasificación para la primera Sudamericana. Llegaron jugadores que no terminaron de acomodarse al esquema de Madelón. El plantel se desjerarquizó y el salto de calidad no llegó. Se apuntó a un objetivo de mejorar la campaña y esto implicaba pelear entre el décimo y el quinto lugar para tener aspiraciones de ingreso a la Libertadores. Lejos estuvo Unión de eso, cuando antes había peleado bien arriba. El décimosexto puesto con 27 puntos fue el fiel reflejo de la mediocridad que rodeó a la campaña. Un dato elocuente fue que se ganaron tantos partidos como los que se perdieron como local (4 y 4), cuando en la temporada anterior se había conseguido una larguísima racha sin derrotas en el 15 de Abril, recuperando aquella aureola de inexpugnable que tuvo el estadio durante la temporada anterior. Madelón quedó, así, prisionero de sus propios dichos. “Ahora, los dirigentes me pueden echar tranquilos porque me trajeron todo lo que les pedí”, dijo cuando estaba por arrancar el torneo. En el fondo, más allá de decir lo contrario, Leo sabía que esto no era así. Que iba a ser muy difícil, ya en ese momento, el reemplazo de los titulares que se fueron; y el “golpe final” se lo dieron a principios de este año con la salida de Gómez Andrade, Acevedo y Martínez.



En ese contexto colmado de complicaciones, uno de los pocos lugares en los que se mantuvo la jerarquía fue en el arco. Justamente el puesto que no se pensó en “reforzar” sino en “incorporar”. La llegada de Moyano terminó siendo beneficiosa, fue un fiel reemplazo para la salida de un referente como Nereo Fernández.



Moyano se merecía esta ratificación de confianza, en un puesto fundamental. Su continuidad es el corolario de un año bueno. En el repaso de las cosas positivas y de las figuras, el mendocino que, en breve, cumplirá 30 años, fue de lo mejor que mostró un Unión de pocas alegrías.

Cifras: 18 meses es la renovación del contrato de Moyano, que ahora tiene fecha de expiración el 31 de diciembre del año que viene.