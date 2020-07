https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.07.2020

Ganadería

Alerta ganadera: piden no enviar hacienda a Liniers por un conflicto gremial

El sindicato y los directivos del mercado llevan adelante conversaciones en las que no logran un acuerdo. No se trata de un problema salarial, sino de encuadre sindical en las futuras instalaciones de Cañuelas. Ante la amenaza de bloquear la descarga, las autoridades desaconsejan despachar animales para las ventas de mañana.

Las autoridades del Mercado de Liniers sugirieron esta mañana a todos productores ganaderos que se abstengan de enviar hacienda hoy para ser subastada mañana, hasta tanto se encauce una negociación con el gremio por la futura afiliación de los operarios en las instalaciones del Mercado Agro Ganadero (MAG) que funcionará en Cañuelas. Oscar Subarroca, presidente del Mercado de Liniers S.A., relató a Canal Rural que desde el viernes se están reuniendo con el Sindicato Obreros y Empleados de Casas Consignatarias del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, gremio en el que manifestaron cierta inquietud por el funcionamiento en la futuro emplazamiento. Sostuvo que no es un problema actual entre las partes, sino que se produjeron "algunos cortocircuitos" por cómo funcionará el futuro MAG en Cañuelas. Esos chispazos, sostuvo el directivo, "repercuten de manera directa en el mercado de Liniers, porque el gremio amenazó con tomar medidas de fuerza no permitiendo el ingreso de camiones hoy al mercado". A raíz de esto consideraron "con la mayor prudencia posible" buscar un entendimiento con el sindicato, ya que "una cosa es Mercado de Liniers y otra es Cañuelas, el cual es un emprendimiento privado por más que la mayoría de los accionistas sean los consignatarios" y donde recién se están realizando obras de infraestructura, por lo que no hay actividad posible para los afiliados. Pero "no se entendió esa parte y entonces la represalia viene contra el Mercado de Liniers, tratando de perjudicar la entrada de los camiones". Para el directivo es imposible negociar en tales circunstancias, por la presión de hacerlo con hacienda llegando para la descarga. "Por eso se tomó esta determinación de pedirles a los clientes que no carguen hoy para la venta de mañana, a la espera de que durante el día de hoy se solucionen estos inconvenientes". De tal modo se busca evitar las demoras en la descarga y "para no tener nosotros también el asedio de las empresas transportistas". Al respecto remarcó que no se discuten problemas salariales ni de otro tipo, como podrían ser las medidas de seguridad contra el coronavirus COVID 19, sino que el problema "fundamentalmente" pasa por la representación gremial que tendrán los trabajadores en el nuevo asentamiento. Subarrroca dijo que los operarios tienen hoy la posibilidad de mantener su empleo en las futuras instalaciones, que ya no serán del Mercado Nacional de Hacienda sino una empresa privada, por lo que consideró que "acá hay otros intereses a lo mejor personales y lamentablemente se llega a esto".