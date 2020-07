https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.07.2020 - Última actualización - 13:36

12:45

El intendente, junto a representantes del sector gastronómico, brindó detalles de los controles que se realizarán durante toda la semana.

Operativo del Día del Amigo Emilio Jatón: "Es un día clave para los santafesinos, el peligro no pasó" El intendente, junto a representantes del sector gastronómico, brindó detalles de los controles que se realizarán durante toda la semana. El intendente, junto a representantes del sector gastronómico, brindó detalles de los controles que se realizarán durante toda la semana.

Este lunes, el intendente santafesino, Emilio Jatón, junto a miembros de su gabinete, se reunión con intengrantes del sector gastronómico para terminar de darle forma a los controles que se llevarán a cabo en esta “Semana de la amistad”.

“Establecimos un compromiso ciudadano, es decir, comprometernos entre todos a que el día del amigo sea responsable, y que no esté circunscripto a una sola jornada, sino a toda la semana. Porque creemos que estamos en momentos de cuidarnos entre todos y en eso están incluidos los dueños de restaurantes, comercios, nosotros. Así que lo que estamos advirtiendo es que el peligro no pasó. Hoy es un día clave para los santafesinos: la ciudad puede demostrar a otras que podemos cuidarnos del coronavirus estando dentro de un restaurante. No están autorizadas las salidas afectivas, así que lo que vamos intentar y hacer durante toda la semana, es que esas salidas se puedan llevar a cabo en los lugares permitidos, y si no lo pueden hacer, postergarlo para otro día”, comenzó diciendo Jatón ante la prensa.

También se lo consultó al intendente, acerca de cómo habían sido los controles este último fin de semana. “Desactivamos varias fiestas en casas de familia y también en espacios públicos. Está la libre circulación en la ciudad de Santa Fe, pero en el medio el compromiso de cada uno de nosotros. Son difíciles los controles. El estado llega hasta un lugar en los espacios públicos. Hubo afluencias en el Parque Federal, en la Costanera. Llegamos hasta donde podemos con control, con la policía, pero después entra a jugar mucho el compromiso social. Es muy difícil decirle a una persona que no comparta el mate cuando ya sabemos que no tiene que hacerlo; es muy complicado, a esta altura, decirle a alguien que se ponga el barbijo, cuando tiene que hacerlo”.

Sin cambios

A su turno, el secretario de la Producción, Matías Schmüth comentó. “La idea es que se sigan respetando los protocolos y horarios, que continúen los controles, eso no cambió. Nos parecía importante acompañar la semana del amigo porque sabemos lo que le está padeciendo al sector gastronómico. Hoy están pudiendo trabajar limitados en su capacidad, y fue importante la idea que se planteó de poder festejar en la semana. Pero los protocolos no cambiaron, no se va a relajar el control. Se está viendo un cumplimiento importante de parte del sector privado y apelamos a que la gente tome conciencia y entienda que esto todavía no pasó, que estamos transitando la pandemia. No obstante, hoy la ciudad de Santa Fe tiene la posibilidad de poder permitirse esto, precisamente porque estamos haciendo las cosas bien”.

Schmüth detalló: “Además de lo habitual, se hace un operativo especial de control, los cuales estarán acompañados con acciones lúdicas y artistas que van a estar dando los consejos de distanciamiento, para llegar de otra manera a la gente. Lo primordial es que todos entendamos que nos permitimos algo que otras ciudades no pueden. De notar irregularidades, a esta altura, directamente lo que hacemos, son sanciones, a través de una multa y ojalá que de haberla, no sea tan grave la falta para no tener que llegar a una clausura. Hay casos puntuales, pero el cumplimiento se está dando bastante bien en todos los lugares”.

Además, Rodolfo Verde, uno de los referentes de los Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad resaltó: “Decidimos entre todos, junto al municipio y el sindicato, hacer la semana del día del amigo para evitar conglomeraciones, respetando los protocolos en bares y restaurantes. Lo importante es que se conserven las fuentes laborales, porque lo que se perdió será difícil recuperarlo en corto tiempo, pero los negocios tienen que estar activos, que no se sigan cayendo. Es algo que venimos evaluando, después de 122 días que estamos con la pandemia”.