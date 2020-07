https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Twitter Lerche recordó cuando pensó en Bielsa

En su cuenta de twitter, el ex presidente de Colón, Germán Lerche, dio a conocer la carta que le envió a Marcelo Bielsa cuando aún era presidente sabalero, pidiéndole la posibilidad de que contemple trabajar en el club.



“Estimado Marcelo: quien escribe estas líneas es un profundo admirador de sus ideas, de su trabajo y las formas con las que defiende sus convicciones. Quien le escribe, producto de mi formación en las ciencias sociales, vino hace un tiempo al fútbol a intentar cambiar una realidad que me pone en la antítesis. Quien le escribe es, desde hace 7 años, presidente del Club Atlético Colon. Desde ese lugar y con esa responsabilidad intente generar, desde la ciudad de Santa Fe, un club que pudiera competir con los ‘dueños’ del fútbol argentino. A sabiendas, de los límites de la geografía, ciudad de quinientos mil habitantes rodeada por ríos y por tanto de un corsé a su crecimiento demográfico pero; a su vez, del potencial de un fútbol nacional que aún en forma anárquica tuvo —en los últimos años— un crecimiento horizontal (mal llamado federal).



Desde esa descripción, quizás poco entendible con estas pocas líneas, me propuse generar un modelo de club que transitara escenarios distintos a lo de su historia y desde ese lugar competir en igualdad de condiciones con los demás.



Lo hicimos con las siguientes premisas: 1) Conducta dirigencial; 2) Mejoramiento de infraestructura: Estadio, Ciudad Fútbol (predio de entrenamientos) y Hotel de Campo Colon (emprendimiento comercial del club y lugar de concentración del plantel profesional); 3) Escuela de Formación de Jugadores. Se trata de un modelo en nuestro fútbol.



La pirámide de nuestra estructura formativa nace: a) en 50 clubes ligados a nuestra política deportiva (de distintas ligas del interior del país) y que nos nutren de jugadores; b) el programa Colón en tu barrio, escuelas de fútbol en potrero de la ciudad y de otras a lo que lo hemos extendido y; c) los entrenamientos de las respectivas categorías en ciudad fútbol con el emplazamiento en el lugar de Casa Fútbol (pensión de jugadores). Todo ello a cargo de un Director (Rubén Rossi) y desde allí distintas áreas de responsabilidades, por mencionar sólo una, la coordinación (Mario Sciacqua).



No se si contaremos con mejores o distintos jugadores a otros pero convencido, que a partir del desarrollo de la idea, logramos competir de mejor manera con otros clubes y aportaremos mejor calidad técnica a una alicaída liga argentina.



Estimado Marcelo, entiéndalo como un comentario sincero y lejano a lo acomodadizo, su docencia ha logrado que en el club que presido se vuelquen muchos de sus conceptos y por ello y aun sin tener el privilegio de conocerlo, le quiero agradecer su aporte. Se necesitan muchos formadores pero, fundamentalmente, formar a los que deben tener esa tarea. Aún me falta provocar que el futuro se empiece a mezclar con el presente e imagino a Ud. en esa tarea. Soy respetuoso de su actual trabajo, solo invitarlo a que lo analice... A la mañana siguiente, muy temprano, una llamada desconocida... Se trataba de Marcelo Bielsa. Dijo sentirse obligado a responder por el contenido de la invitación, agradecido y difícil imaginar algo en Argentina distinto a Newell’s. Por siempre guardaré sus consejos de aquella larga charla que con su humildad y docencia me invitó a profundizar proyectos deportivos que involucren la formación de futbolistas desde una dimensión integral en la formación de los jóvenes. Esa charla de las mejores cosas que guardo... Un maestro!!!”, señala el ex presidente sabalero en su red social.

Alguna vez soñé con Marcelo Bielsa...https://t.co/41lN5e9T69 — German Lerche (@germanlerche) July 19, 2020