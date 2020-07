https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.07.2020

16:38

Trump se queja de la prensa EE.UU. suma casos de coronavirus y se prevén nuevos confinamientos

Estados Unidos supera el 26 % de los casos de coronavirus del mundo, más del 23 % de las muertes por la enfermedad, y Los Angeles está al borde de un nuevo confinamiento, pero el presidente Donald Trump pidió que los medios se fijen más en otros países e insistió en que el tiempo le dará la razón porque el nuevo coronavirus “desaparecerá”.



El mandatario, que está en campaña para ser reelecto en las elecciones de noviembre próximo, volvió a minimizar el impacto de la pandemia en Estados Unidos, el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3,7 millones de casos y más de 140.000 fallecimientos, y donde las infecciones están creciendo a un ritmo acelerado en varios de los estados más poblados.



“Es lo que hay (...). No se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes”, dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News, reportó la agencia EFE.



“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, añadió, dando por sentado que los contagios provienen de ese país.



Estados Unidos tiene once veces más casos y casi cuatro veces más muertes por coronavirus que México, cuyo balance es de casi 340.000 contagios y cerca de 39.000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.



No es la primera vez que Trump alega que el “muro” que está reconstruyendo en la frontera sur ha frenado la entrada de la Covid-19 desde México, algo que también afirmó durante una visita a Arizona en junio sin aportar pruebas o detalles.



Otra visión



A contrapelo de las afirmaciones de Trump, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, advirtió que es probable que dicte otra orden de permanecer en casa para los residentes y las empresas de la ciudad, a medida que los contagios de Covid-19 siguen al alza.



En una intervención en el programa dominical de CNN State of the Union, el alcalde demócrata dijo que Los Ángeles podría estar “al borde” de volver a emitir una orden de confinamiento debido al rebrote de la enfermedad tras la reapertura económica.



Durante la entrevista Gacetti aceptó las críticas que se le hicieron por la falta de medidas en el momento de flexibilizar el primer confinamiento por el coronavirus, pero subrayó que “los alcaldes a menudo no tienen control sobre lo que se abre”, ya que la mayoría de ordenes dependen del condado o de la gobernación.



El condado de Los Ángeles continúa siendo el foco de mayor contagio en California. En la medición de ayer el área registró 2.770 casos positivos y 37 fallecimientos relacionados con el coronavirus para un acumulado de 153.041 contagios y 4.084 muertes.La mayor preocupación de las autoridades siguen siendo las hospitalizaciones. Por cuarto día consecutivo, el condado, el más poblado de Estados Unidos, tuvo más de 2.100 personas hospitalizadas por Covid-19, el 18 por ciento está en con respiración asistida y el 28 por ciento en la unidad de cuidados intensivos.



Prohibiciones



Tanto Garcetti, como el gobernador de California, Gavin Newsom, pidieron a los ciudadanos evitar reuniones así sea con amigos o familia extendida, tal y como se estuvo haciendo en el inicio de la pandemia y de las medidas de confinamiento.



Los Ángeles mantiene cerrado sus bares, y el servicio al interior de restaurantes, gimnasios, iglesias, y otros negocios no esenciales, al igual que el 80 del Estado, tras las ordenes dadas la semana pasada por Newsom.California acumuló 375.363 casos positivos y 7.595 decesos de pacientes contagiados este sábado.



Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de cinco equipos de la Marina estadounidense para ayudar a combatir el coronavirus. Estos refuerzos serán enviados a hospitales de las ciudades Harlingen, Del Río, Eagle Pass y Ciudad de Río Grande, al sur y al suroeste de Texas “para ayudar a combatir la propagación de la Covid-19”, dijo Abbott.



“Estos equipos están formados por profesionales médicos y de apoyo para satisfacer las necesidades médicas en hospitales del Estado”, explicó un comunicado de la gobernación.

Texas informó de 330.501 casos de coronavirus y 4.007 muertes en total y se encuentra en plena curva ascendente de contagios con entre 6.000 y 10.000 casos diarios en la última semana.



México



México, el séptimo país con más casos de coronavirus en el mundo, registró este domingo un nuevo récord con más de 7.000 nuevos contagios, mientras que varios estados se negaron a aceptar la orden del Gobierno nacional y anunciaron que no volverán a elevar el alerta por la pandemia. El Ministerio de Salud precisó que con los nuevos casos, la cifra se eleva a 338.913 y que 578 personas fallecieron en las últimas 24 horas.



Marcha en apoyo a Bolsonaro



Unos 2.000 seguidores del presidente Jair Bolsonaro marcharon este domingo por la capital de Brasil, convocados por movimientos evangélicos y para manifestarle su solidaridad al mandatario, que padece coronavirus, mientras las cifras de la pandemia crecen en el segundo país con más casos en el mundo.



A diferencia de recientes manifestaciones a favor de Bolsonaro, en las que sus seguidores pedían el cierre del Congreso y de la Corte Suprema, la movilización se centró más en el apoyo al convaleciente presidente ultraconservador y a las protestas contra los gobernadores que impusieron restricciones para frenar la pandemia.



Los manifestantes, una cifra moderada en un país de 210 millones de habitantes, fueron convocados en las redes sociales por líderes evangélicos simpatizantes de Bolsonaro, que ayer manifestó que no podía participar de la misma como en otras ocasiones.



En sus redes sociales, Bolsonaro señaló que no podía ir a la manifestación para “no dar mal ejemplo”, a pesar de que con síntomas leves él permanece en cuarentena, y acusó a los gobernadores, facultados por una decisión de la Corte Suprema para ser gestores en la crisis, de “degollar la economía”.