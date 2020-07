https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.07.2020

Finalizada la Liga Española Simeone: otra vez en el podio El “Cholo” valoró el tercer lugar conseguido por el Atlético de Madrid, peleando contra “monstruos” como Barcelona y Real Madrid. Además, fue implacable con los críticos de su gestión.

Diego Simeone, director técnico de Atlético de Madrid, que culminó tercero en LaLiga de España, fustigó a los que lo cuestionan, aduciendo que “no se puede criticar por lo que se puede imaginar” sobre el rendimiento del equipo “sino por lo real”, ponderando el ingreso al podio de la competencia por octavo año consecutivo.

“Año tras año la responsabilidad y la exigencia crecen. Y la crítica tiene que ser una consecuencia de lo que el equipo se puede imaginar o puede dar. Escribir a partir de lo que se puede imaginar posiblemente no está en relación a lo que es real. Yo creo que competimos muy bien”, valoró Simeone en la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano, tras el empate con Real Sociedad (1-1) asegurando la tercera posición del “Atleti”.

“La gente que critica tiene que estar. No puede haber gente Siempre que valore las cosas positivas. Siempre están los que tienen que criticar. Esta vez les va a tener que tocar esperar”, replicó el “Cholo”.

El entrenador argentino, luego, resaltó la campaña de su equipo peleando las primeras posiciones con el Real Madrid, campeón, y Barcelona, el escolta. “Son dos monstruos. Pensemos en estas once fechas últimas, haciendo un trabajo fenomenal, nosotros logramos siete victorias y cuatro empates. El Madrid ganó diez y empató uno. Mirad los puntos que nos sacaron en once jornadas, cuando lo hicimos muy bien. Está claro que no es fácil”, expuso.

“Competimos contra dos equipos que tienen la obligación de ganar la Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa. Se preparan para ganar todo. Y nosotros estamos ahí Siempre buscando nuestro espacio”, prosiguió el ex técnico de River y Estudiantes de La Plata.

Sobre el futuro inmediato del Atlético de Madrid, consideró que “lo que está por venir es muy importante para los futbolistas, que son de jerarquía, con gol, con historia, y ojalá nos puedan responder en los partidos que vienen en la Champions”, se ilusionó el “Cholo”.

Descendió Leganés

Leganés empató con el flamante campeón Real Madrid por 2 a 2 y sufrió el descenso como local en el último partido de la liga española. Este resultado permitió que Celta de Vigo, que igualó sin goles ante el descendido Espanyol (ingresó del argentino Matías Vargas), se mantuviese en la primera división.

Real Madrid se puso en ventaja con el defensor Sergio Ramos, quien anotó su gol 100 (97 en Real Madrid y 3 en Sevilla). Leganés lo empató con el joven delantero español Bryan Gil, pero el campeón se puso en ventaja otra vez con el brasileño Marco Asensio. El marfileño Roger Assale puso el 2-2 y Leganés estuvo a un gol de la salvación que nunca llegó.

Leganés estaba en la máxima categoría española desde 2016 y la próxima temporada jugará en la segunda división junto con Mallorca y Espanyol. Villarreal, Real Sociedad y Granada se quedaron con las plazas de clasificación para la Liga de Europa.

El “Submarino amarillo” goleó a Eibar por 4 a 0 como local. En el equipo visitante fueron titulares los argentinos Esteban Burgos y Pablo De Blasis. Real Sociedad obtuvo sobre el final el empate 1-1 ante Atlético de Madrid, con el ingreso de Ángel Correa, que lo clasificó y Granada vapuleó a Athletic Bilbao por 4 a 0 en su estadio.

Otros resultados: Alavés 0-Barcelona 5 (dos de Lionel Messi); Valladolid 2-Betis 0; Osasuna (Facundo Roncaglia) 2-Mallorca 2; Levante 1-Getafe 0; Sevilla (Lucas Ocampos y Franco Vázquez) 1-Valencia 0.

Burgos se despidió de Atlético

El ex arquero Germán Adrián Ramón Burgos se despidió de Atlético de Madrid con un homenaje en su último partido como ayudante técnico de Diego Simeone. Burgos recibió una camiseta encuadrada de Atlético de Madrid, el equipo en el que atajó entre 2001 y 2004, y una plaqueta en manos del presidente del club, Enrique Cerezo, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid antes del encuentro ante Real Sociedad en el cierre de la liga española. El “Mono” también recibió el saludo de la institución madrileña en las redes sociales: “Gracias Mono Burgos, el Atleti Siempre será tu casa”.

Burgos, de 51 años, acompañó a Simeone en su cuerpo técnico desde 2011 y a partir de ahora emprenderá su camino en solitario. El ex arquero del seleccionado argentino de fútbol inició su carrera como jugador en Ferro Carril Oeste (1989-1994), River Plate (1994-1999), Mallorca (1999-2001) y Atlético de Madrid (2001-2004), ambos de España. A principios del 2003 fue operado con éxito de un cáncer de riñón que lo mantuvo inactivo durante un tiempo.