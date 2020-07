https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.07.2020

Bielsa celebró el título Con los pies sobre la tierra El entrenador argentino, que ganó su cuarto título de clubes en 30 años de carrera, festejó el campeonato ganado con Leeds en la Segunda División inglesa y trasladó la responsabilidad a los futbolistas: “Más que la capacidad de mi conducción, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores”, sentenció.

El argentino Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds United, celebró el título de Championship y el ascenso a la Premier League pero destacó que este logro “no cambia mucho” su “porcentaje desfavorable” de su carrera.

“Hace 30 años que hago esto y este título no cambia mucho el porcentaje desfavorable que yo tengo. Me da mucha alegría haber podido participar de este proyecto con este grupo de jugadores durante estos dos años”, expresó Bielsa en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Derby County por 3 a 1 en la que su equipo estrenó el traje de campeón que había conseguido el día anterior.

“Yo recibo un reconocimiento muy marcado por mi trabajo pero sinceramente pienso que más que la capacidad de mi conducción, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores”, remarcó el “Loco”. “Los 50 partidos del año fueron absorbidos por 15 jugadores. Eso es lo que permitió el éxito”, agregó el rosarino.

El experimentado entrenador también destacó el trabajo de las 25 empleados que acompañan al plantel y recordó que en su época en el seleccionado argentino esas labores estaban a cargo de cinco personas. “Yo, en particular, tengo una gratitud particular por todos estos segmentos ya que fuimos totalmente apoyados por ellos”, agradeció.

Consultado por su futuro en el club, Bielsa prefirió esquivar una definición y reiteró que su intención es que la atención no esté puesta sobre él. “Quisiera que la atención no se fije en mí porque lo que dije anteriormente es verdaderamente cierto. Lo que tenga que ver con algo particular mío no considero que sea el momento para realizarlo”, se excusó.

“Es un momento para agradecer a los jugadores. Dedicar el logro al público y agradecer al club y a sus autoridades por todo lo que nos permitieron”, agregó.

Ante la pregunta por el cariño que le demostró el público de Leeds, Bielsa sostuvo: “El afecto es la pretensión máxima de los seres humanos. Hay dos tipos de afectos, el de los cercanos y estos que son masivos. Participé de este grupo que generó alegría en tanta gente y el público lo devuelve con afecto. Esa es la sensación más agradable que genera este oficio”.

Primer refuerzo

El lateral izquierdo argentino Jonathan Silva, con presente en Leganés de LaLiga de España, podría transformarse en el primer refuerzo para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, el Leeds United de reciente ascenso a la Premier League.

“Recomiendo a Jonathan Silva para Leeds y de hecho ya estamos en contacto con el club”, anticipó el delantero cordobés Luciano Becchio, ex goleador e ídolo del equipo inglés, en diálogo con el programa el Show de la Premier League.

“Silva -ex defensor de Boca- está en Leganés, jugó su último partido -empató con el campeón Real Madrid (2-2) y descendió a segunda división- y vamos a ver qué pasa en el futuro. Lo tenemos ya en cartelera para Leeds. Ojalá se dé”, auguró el exdelantero de Belgrano de Córdoba y Boca en la Argentina.

Becchio, además, resaltó la figura de Bielsa, por su personalidad y capacidad como entrenador y ofreció detalles de su paso por la institución inglesa. “Tuve la gran suerte de conocer a Bielsa y fue un orgullo porque es una persona muy humilde y estupenda, de gran capacidad. Estuve hace ocho meses en una ceremonia del club a la que me invitaron y los hinchas ya estaban todos como locos con Marcelo, imagínense ahora”, comentó quien a los 36 años juega en el Deportivo Binissalem, de la tercera división de España.

“Estaba jugando en Tercera División de España (Mérida en 2008), salí goleador y me ofrecieron hacer una prueba en Irlanda para el Leeds y quedé, cuando estaba en la tercera categoría inglesa. Después fui goleador cuando ascendimos a la Championship (2010), y de ahí quedé como ídolo para los hinchas”, detalló Becchio.

Ganó Zenit

Zenit San Petersburgo, con presencia argentina, venció por 2 a 1 a Spartak Moscú y avanzó a la final de la Copa de fútbol de Rusia, tras imponerse en una de las semifinales. en la ciudad de San Petersburgo, el equipo local, flamante campeón de la Liga Premier, ganó con los tantos marcados por Artem Dzyuba y Daler Kuzyaiev, según se dijo.

Chelsea se clasificó a la final

Chelsea, con el arquero Wilfredo Caballero, se clasificó ayer para la final de la FA Cup con el triunfo ante Manchester United por 3 a 1 en el estadio de Wembley de la ciudad de Londres, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus. El francés Olivier Giroud y los ingleses Mason Mount y Harry Maguire, en contra de su arco, marcaron para Chelsea que jugará la final contra Arsenal, que eliminó a Manchester City al vencerlo por 2 a 0, el próximo 1 de agosto. El portugués Bruno Fernandes, de tiro penal, descontó para los de Manchester, que tuvieron en el banco de suplentes al argentino Sergio Romero. Caballero, titular durante este certamen, no fue exigido, pero exhibió dudas a la hora de jugar la pelota con los pies.