Germán Lux renovará su contrato con River

El arquero de 38 años firmará hasta diciembre de 2021, es decir por 18 meses de extensión.

Germán Lux (38), arquero de River Plate, responderá afirmativamente la propuesta de renovación del contrato que le ofreció el club la semana pasada, al tiempo que publicó en sus redes sociales detalles de su entrenamiento en Santa Fe.

"Poroto" Lux publicó en su cuenta de Instagram los entrenamientos con pelota al aire libre que realiza en un campo de la localidad de Carcarañá, junto con algunos familiares, que incluyen cortes de centros y voladas con la continuidad de pelotazos largos en el mismo ejercicio.

El arquero, cuyo contrato venció el 30 de junio pasado, recibió el visto bueno del entrenador Marcelo Gallardo para seguir en el plantel. De acuerdo con las nuevas reglamentaciones, firmará hasta diciembre de 2021, es decir por 18 meses de extensión.

La semana pasada ya habían llegado a un acuerdo con el grueso de contrato. Lux recibió el texto el viernes y lo devolvió con algunas correcciones menores que no impedirán que en estos días se anuncie que sigue en el club.

Lo mismo sucede con el otro arquero del plantel, Enrique Bologna, que también terminó su contrato el 30 de junio pero aceptó la nueva oferta de River y confirmó su continuidad hasta diciembre de 2018.

Otros contratos

El que no seguirá en el club "millonario" y quedó en libertad de acción es el zaguero juvenil Kevin Sibile, quien no aceptó renovar, además de Ignacio Scocco, quien decidió continuar su carrera en Newell’s Old Boys para esta nueva temporada.

River ya acordó la continuidad del juvenil Julián Alvarez, a quien se le vencía en junio de 2021, y está cerca de acordar con el volante Santiago Sosa, quien también finaliza su vínculo el año que viene.

Por último, los casos de Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Nicolás de la Cruz, quienes tiene contrato hasta el 31 de junio de 2021, son diferentes porque están vinculados a las posibles ofertas que puedan aparecer en el mercado de pases actual.

