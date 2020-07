Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quemas y humo constantes

MARÍA DE Bº EL POZO

“He escuchado varias veces sobre el problema del humo y las quemas frente a Rosario y que los bomberos no dan abasto. También, que el origen de las quemas y por consiguiente el humo es por personas que prenden fuego, lo que está prohibido, por ser una falta y después por configurar un delito. Pues en nuestra ciudad de Santa Fe también lo he notado. En la zona de islas se ven columnas de humo todos los días. En barrio El Pozo, también la gente del asentamiento hace esto. Hace una semana, chicos y adolescentes que pertenecen a familias del asentamiento que está detrás de lo que era la parada de la Línea 2 estaban jugando con fuego y al rato se desató un incendio. Esto fue frente a la Manzana 14, donde está la Cancha de Pío. Tuvimos que llamar a los bomberos y costó sofocar el fuego, porque la maleza está muy alta y seca. Un motivo más que tenemos los vecinos de barrio El Pozo para pedir el traslado de esa gente del asentamiento. Nos hacen la vida imposible y las quemas son continuas. Aparte, el jueves, en horas de la tarde, estuve caminando a la par de la colectora que va desde el barrio hasta Santa Fe, y a lo largo del trayecto se veía el humo invadir toda la zona, era como una niebla, inclusive en el Puente Colgante. Es un problema de todos los días el humo en nuestro barrio. Recordemos que, aparte de la molestia, es un problema ecológico y de salud para la población, por el smog que genera”.

Infractores

HORACIO VELLOSO

“El lunes tenía turno por la mañana en Obispo Gelabert 2400, la Clínica de Ojos. No pudimos estacionar. Hay pintura amarilla en el cordón y carteles que dicen: para personas discapacitadas y para enfermos de dicha clínica. Soy una persona mayor. Todo ocupado. Me costó muchísimo encontrar un lugar para estacionar. Le dije a mi nieto, quien me acompañaba, que se fijara si alguno de esos autos tenía un cartel de discapacitados: nada; todos de personas muy cómodas. Por supuesto, no había ningún inspector. Nadie cumple. Lo mismo se da en Santiago del Estero y Belgrano y Santiago del Estero y San Luis. No hay ni un inspector de tránsito. Los que necesitamos esos espacios no podemos utilizarlos. Le pido al intendente Jatón que se ocupe de estas cuestiones”.

Monedas para el cambio

JORGE ALZUGARAY

“Soy una persona mayor, que cobra la mínima, y le pido al gobierno de la provincia que ordene al Banco de Santa Fe, agente financiero de la provincia, a que sucursales entreguen monedas de curso legal y que los cajeros también tengan cambio chico. No se consigue cambio y uno se ve obligado a comprar algo para conseguirlo, o bien de vuelto nos dan un caramelo, un pan de más o una fruta, todo porque no hay billetes chicos y tampoco monedas. Piensen en nosotros los jubilados pobres, por favor”.

Que no circule el virus

AMALIA ISSA

“Sigo sin entender a la gente sobre lo que está pasando con la pandemia. Hace 4 meses que uno está asustado y encerrado por esa causa. Sin embargo, hay gente que como el sábado 11/7, hizo cualquier cosa. Era esperable, con un fin de semana largo, como dispusieron. En la cuadra de mi casa también: la gente se reunía sin importarle nada. Gracias a Dios todavía no tenemos circulando el virus, pero a este paso... Tenemos que vivirlo como un respiro, para poder estar con alguien, pero no es para tirar todo por la borda. Somos muchas personas que estamos solas y si llega a haber un brote, nosotros vamos a quedar solos, con el temor del virus. Terrible, porque no van a poder venir nuestros familiares, no vamos a poder ver a los nietos, porque vamos a retroceder fases. Ahora, con cuidado, podemos juntarnos, conversar... Pero si el virus empieza a circular, se nos termina todo. Hay que cuidarse uno y cuidar a los demás. Está bien que a ese hombre de la zona norte le clausuraran la fiesta, que lo hayan llevado preso. Quiso justificar su equivocación, ¡que no se dio cuenta! Nefasto y un riesgo para miles de personas. Ahora, que estamos en pleno pico... Como ese otro caso del edificio, ¿cómo no pensar en el prójimo e irse a una ciudad donde están enfermos del virus? Por favor a los santafesinos: que paren, que cuiden, que sean prudentes”.

Llegan cartas

Homenaje

PABLO GIGLIOTTI

Mi más sentido homenaje. ¡Te fuiste Daniel Díaz! Te conocí cuando eras un adolescente en Colón.

Me vino a la memoria cuando junto a los amigos Edgardo y Juan Carlos Sabotij e integrantes de la filial DKW conformaron una subcomisión de fiestas, organizando los famosos bailes de carnaval; y que en una de las veladas actuó nuestro cantor Alberto Castillo. Fueron momentos inolvidables.

Pasó el tiempo, siempre ligado a nuestro querido Colón, llegaste a ser tesorero. Fuiste una persona de poco hablar, pero cuando lo hacías era para decir cosas buenas.

Fuiste un ser muy querible. Mucho te extrañaré, nada será igual sin tu presencia... Hago extensivo mi dolor y acompaño a tu familia en estos momentos. Chau Daniel.

Agradezco a mi diario El Litoral la posibilidad de expresarme.