Por Bibiana Degli Esposti (*)

“ Y hay un grito en mi boca que mi boca no grita ”, Pablo Neruda

Siendo comer casi tan básico como nacer, lo cierto es en que cada vuelta a lo básico, a los zócalos del vivir, comprobamos que cualquier excusa, cualquier motivo puede alcanzar la dignidad necesaria para alterar los ritmos vitales y mostrarnos lo que ya sabemos, esto es, no maduramos ni nos adaptamos del todo a ningún tipo de medio ambiente ni siquiera al familiar.

Podemos aprender a bucear, a cabalgar, dominar aspectos importantísimos de la naturaleza que nos es adversa y la que no nos es adversa, podemos aprehender a comer y a cuidarnos y también podemos intoxicarnos a conciencia.



La cuarentena ha adquirido con creces esa dignidad. Es cierto que no podemos dejar de hacerla, al menos así lo creo yo. Pero también es cierto que el encierro agrava muchas veces las cosas que ya convivían con nosotros, pero que estaban -digamos- algo compensadas.

La boca juega de lo lindo en esta pérdida de contacto con la rutina conseguida y vuelve a la rutina más primordial que es llorar y mamar. ¿Qué querés que haga si no puedo ir a ver a mi novio porque está prohibido salir? Sólo puedo salir a comprar comida y ya que está, me la como. Si nunca es sólo alimentarse, esta sustitución que casi me gritaba mi paciente por teléfono, muestra lo que Freud mostró desde sus primeros escritos, esto es, la sexualidad es la materialidad del inconsciente, lo que le da a Freud el tiempo del inconsciente, tiempo lógico, tiempo que no se anuda sino al final de una secuencia.

Podemos educar con la misma pulsión con la que un niño clama y clama por la teta hasta los setenta años. Los hombres, dice Lacan, mayormente son mamarios. Y con ello su sexualidad excede la función de dichas glándulas. Hay comilones y comilonas que abren la heladera, ponen una sillita en frente, se sientan y comen directamente de ahí. Lo cuentan en los grupos de obesos anónimos, volviéndose conocidos sus hábitos y no por eso, menos constantes. La pulsión que los guía y nos permite verla actuar sin postergación, sin la mínima postergación de servirse en un plato, calentarlo un poquito, o sea, hacer entrar a la comida en el circuito de la cultura, del que forma parte desde mínimo el pasaje de crudo a cocido con el que cambió el mundo alimentario de los seres humanos.



Cocinar, servirse en un plato, sentarse a comer es una metáfora también, un tema de conversación y de reunión. Todo eso está y no está en la sillita delante de la heladera.





Y digo está y no está porque aún ese gordinflón compulsado come en lugar de hablar, pero no por eso, deja de pertenecer su devoración al régimen que va siempre más allá del mero comer para conservar su vasta naturaleza. Hablar a veces se nos hace imposible. Devorar también es taponar.

La mesa es también un lugar para conversar. Para intercambiar información, fantasías, relatos. Obviamente muchos y muchas dirán que esa foto de la mesa es idílica porque en muchas casas no se puede hablar mientras se come, y a veces no se puede comer tranquilamente sino devorar para que termine cuanto antes la tortura de escuchar al padre gritar y maltratar.



O aunque no haya padre o madre gritona, un adolescente quiere terminar rápido porque en la mesa rige la tiranía de no estar permitido el celular. Los dedos activos, escribiendo a todas horas, puede que sustituya los encuentros, pero pretender que no hay nada para intercambiar en la mesa, es una manera de mostrar las dificultades que tienen las generaciones para intercambiar entre sí. La vida cibernética le da rienda suelta a la pulsión y ahí la boca en tanto órgano fonador, directamente sobra, directamente calla.



A veces una persona que está sola, demasiado sola, se acompaña comiendo pero muchas veces también, no come esperando así dejarse morir cuanto antes porque se aburre o se angustia, en definitiva sufre. La boca entonces se pone en juego desde el vamos y hasta el final, sirve para el alimento, para la palabra que es el alimento del alma y también es el agujero por el que puedo descargar todo mi odio, mi envidia, mis celos, mi pesar.



También es el gran camino al beso deseado, al beso dado, al beso negado o reprimido.



En todas esas acciones se demuestra que la boca es libidinal, es otra cosa que fauces que nos recuerdan nuestro nacimiento como animales. Si un animal queda encerrado y no come, directamente muere. Si una madre no puede maternar, probablemente otro lo haga por ella, por ahí lo hace bien, pero muchas veces ese no poder recibir al niño como metáfora de amor por otro u otra, podrá verse más adelante aflorar en síntomas, en un severo odio por el mundo, en un camino que nunca dice no frente al daño de la droga y la deja entrar por la boca o por la nariz, al fin otro orificio tan cercano a la boca.



Los avatares de la libido, el avance a tropel o no de la pulsión, dan siempre el color clínico de un caso. Siempre. De principio a fin del discurso analítico. Por eso se habla de los caminos de la libido, en el sentido de que no es algo fijo sino activo, no hay pulsión pasiva, para ponerse en posición masoquista, de puro recibir, hay que hacer el movimiento de llegar a ponerse ahí. El recorrido, el final del recorrido, es el sujeto que nos interesa a los analistas y a los analizantes.



Concluyamos que la boca no es patrimonio de los gorditos y gorditas. También interviene para hablar, para callar, para atormentar al vecino con nuestras quejas, con nuestra demanda amorosa o con pociones de odio sin igual.



Hay gritos que hay que dejar salir, hay dolores que es mejor conversarlos, y hay cosas que no podré llegar a decir, es verdad, pero podré rodear amorosamente, libidinalmente y acercarme lo más posible a un surco que me permita mirarme, pintarme los labios y empezar a reír con una risa victoriosa desde antes de ganar.





(*) Psicoanalista. www.aprescoupsp.com.ar