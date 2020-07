Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mucha gente para pocas cloacas

RODOLFO

“Sr. intendente: a mí el progreso me encanta, más cuando se da en la ciudad. Observo los edificios que han construido en estos últimos años, pero me parecen demasiado altos. Repito: el avance es fantástico, pero hay un problema señor Jatón: por arriba está todo lindo, pero por abajo tenemos un problemón que son las cloacas, las que no dan abasto, están saturadas... Hay edificios de 10, 15, 20 pisos, a 3 personas por el número de departamentos, que tiran agua, que se bañan, etc., ¡es enorme la cantidad de agua arrojada y así se saturan las cloacas!; también rebasan las bocas de tormenta porque no dan más. En barrio Roma yo tengo el problema de que constantemente se tapa la cloaca porque no da abasto, más toda la mugre que le cae, desechos, etc. Yo veo los camiones de Assa que destapan pero no da resultado, porque destapan una esquina y toda esa mugre va a otra esquina y ahí no destapan. Digo, así como las empresas edifican tanto, por qué no se juntan todas para hacer una licitación más o menos accesible, para que la Municipalidad y el gobierno lo pueda pagar y hacen cloacas nuevas, porque cada vez son más los edificios. Si no, que paren con la construcción, porque si no es imposible. Es terrible vivir con las cloacas tapadas. También, producto de ese agua se va rompiendo el asfalto, como en Bv. Zavalla y Crespo. Y en verano, es peor, con ese foco infeccioso y olor nauseabundo. Es terrible. Tienen que solucionar el problema de las cloacas”.

UNA LECTORA

“Qué bueno lo de Coni Cherep: Esperando al Mesías. En cuanto a la nota titulada: Cuando el amor es odio, señor Vittori no hace falta llegar a Orwell. Los militares hacían lo mismo cuando era apenas adolescente. Un filósofo no académico, un poco más exitoso que el de ‘María Selva’ (parafraseando al profesor Alaniz -genial para leerlo a mis años-, cuando se refería al de ‘Guadalupe’), Ricardo Arjona decía: si el norte sería el sur sería la misma porquería... ¿Alguien lo duda?... Por ejemplo, pensé que Francisco era aire fresco para una Iglesia marchita. Cuando no recibió en Cuba a otras madres sufrientes advertí el doble mensaje... El mismo que se escucha ahora desde los defensores de los derechos humanos... Los defensores de la vida...”.

Respetar la cuarentena

ANTIGUA LECTORA DEL Bº SUR

“En el diario del 14/7, en la Pág. 6, se hace referencia al pedido del gobernador, que no se relaje todo, como está sucediendo, en cuanto a los protocolos que se han implementado. Dice que el barbijo tiene que estar colocado como siempre y cada vez se ve menos esto... Y en la Pág. 16 del mismo diario, donde dice que el Espacio Igualdad celebró el 9 de Julio, aparecen en una foto una diputada y otras personas y ninguna lleva barbijo y era visible que no respetaban la distancia social. Entonces, el ejemplo empieza por casa, como debe ser en todos lados y circunstancias. Me gustaría que el diario, como lo hace siempre, insista en este tema, que es muy delicado”.

Ecógrafo para el Alassia

SUSANA DE Bº NORTE

“Hace falta un ecógrafo para el Hospital de Niños. Tendría que haber un gesto solidario de parte de los diputados, senadores, del Poder Judicial, gente que gana muchísimo. Que se solidaricen, ya que hace mucha falta. Con las tapitas no alcanza. Yo vivo juntando tapitas, pero resulta insuficiente hacerlo de esa manera, porque el ecógrafo sale muchísimo”.