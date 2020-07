https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buena recepción

Netflix: la crítica considera a "Maldita" como "The Game of Thrones para jóvenes"

La nueva serie de Netflix ha sido comparada por los críticos con el éxito de HBO, Game of Thrones, pero para un público más joven

Frank Miller es uno de los escritores y dibujantes más aclamados que la industria del cómic ha tenido a lo largo del tiempo, pues su talento es tan comparable con Alan Moore , Stan Lee , Neil Gaiman o Grant Morrison. En su mayoría, su trabajo siempre se ha tratado de explorar al protagonista desde un punto de vista muy humano, usando su psique y vulnerabilidad como uno de sus principales caminos para el desarrollo de sus historias. Sus obras más aclamadas son Wolverine, Ronin, Daredevil: Born Again, Batman Year One, Sin City, 300 y, por supuesto, The Dark Knight Returns. Sus trabajos han sido llevados al cine y la televisión en varias producciones como 300 - 60%, 300: El Nacimiento de un Imperio - 43% , El Espíritu - 14%, Batman: El regreso del Caballero de la Noche, Parte 1 - 100% y Batman: El regreso del Caballero de la Noche, Parte 2, Sin City 2: Una Dama Por La Cual Mataría - 42%, Sin City, Daredevil - 93% y el combate entre Batman y Superman en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Ahora, Katherine Langford interpreta a Nimue en Maldita - 73%, nueva serie de Netflix, basada en el libro homónimo Cursed (Maldita, 2019), de Thomas Wheeler e ilustrado por Frank Miller , la pregunta es, ¿tiene esta nueva producción un lugar entre tanta obra de renombre de Miller? Maldita - 73% es una fantasía medieval que reescribe la leyenda del Rey Arturo desde un punto de vista completamente nuevo: a través de los ojos de una hechicera adolescente con un misterioso y poderoso don. Tras la muerte de su madre, Nimue emprende una expedición para encontrar a Merlín y entregarle una antigua espada, y descubre a un compañero inesperado en Arturo, un humilde mercenario. A lo largo de su viaje, Nimue se convertirá en símbolo de coraje y rebeldía contra los aterradores Paladines Rojos y su cómplice, el rey Uter. En su mayoría, los críticos han reconocido la calidad de Maldita - 73%, la cual catalogan como un Game of Thrones - 83% para jóvenes. Entre sus aspectos destacados, los especialistas señalan la actuación de Langford (13 Reasons Why - 83%, Entre Navajas y Secretos - 100%, Yo Soy Simón - 92%), pues dicen que es un talento en crecimiento que ya está demostrando sus capacidades y en esta ocasión interpreta a una adolescente con una gran responsabilidad: salvar el mundo. Los críticos también dicen que, si bien el ritmo es demasiado pausado en algunas partes, la nueva serie de Netflix logra encontrar un equilibrio y presenta una visión refrescante de la leyenda artúrica, pero que conserva partes fundamentales para aquellos fanáticos de la versión original. De esta manera, los expertos señalan que Maldita - 73% es una apuesta segura del gigante digital. Los amantes de la fantasía seguro la encontrarán atractiva. Es así como Maldita - 73% ha logrado conquistar a los críticos, aunque no para todos fue un éxito, pues hay quienes mencionan que aún faltan cosas por desarrollar y aunque abre la posibilidad a tener una gran segunda temporada, en esta primera entrega la serie se siente corta. No obstante, seguramente, este nuevo programa conseguirá una base importante de fanáticos, sobre todo aquellos admiradores de Miller o quienes consuman todos los productos relacionados con la leyenda del Rey Arturo.