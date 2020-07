https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.07.2020 - Última actualización - 4:27

4:23

La industria láctea manifestó su preocupación por lo que definió como “una de las crisis más severas de la historia” del sector y sostuvo que “muchas empresas” se encuentran “al borde del colapso”.

Caídas en las ventas e incrementos en algunos insumos Industria lechera asegura estar ante "una de las crisis más severas de la historia" La industria láctea manifestó su preocupación por lo que definió como “una de las crisis más severas de la historia” del sector y sostuvo que “muchas empresas” se encuentran “al borde del colapso”.

Desde este sector industrial se advirtió sobre la caída en el consumo de algunos productos en el marco de la pandemia de coronavirus, que ronda un promedio del 23% y el aumento en los costos de algunos insumos, que duplicó a la inflación en el último año.

Así lo señaló el Centro de la Industria Lechera (CIL) en un comunicado de prensa en el que señaló que el sector está “frente a una de las crisis más severas de la historia”, y explicó que, “debido a la imposibilidad de trasladar la suba de costos, hay muchas empresas al borde del colapso por el quebranto de sus balances”.

“Uno de los temas que impacta en la estructura de costos de los lácteos, es el precio de referencia de la leche pagado al productor. En el caso de productos como yogures y quesos, un costo que representa el 34% en la estructura, ha tenido una evolución desde el 2019 a la fecha del orden de 110%, frente a una variación del IPC (inflación) del 53,8%”, subrayó el CIL.

El consumo de yogures, postres y quesos alcanzó las 11,5 toneladas en mayo último, lo que representó una caída del 23,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, destacó un relevamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

Los indicadores que maneja la industria láctea muestran así que el mercado de los yogures bebibles cayó 25,7% en mayo respecto a abril y 8,3 % de marzo a abril pasado, cuando comenzó la emergencia sanitaria.

Por su parte, la venta de postres lácteos mermó de abril a mayo 16,1%, en tanto que la de los quesos firmes cayó 21,3 en el mismo lapso.

El CIL destacó que, “más allá de un aparente pico de consumo durante los primeros días de la cuarentena, los números dan cuenta de un fuerte descenso en la venta de alimentos en general”.

Impacto del dólar

Asimismo, puntualizó que “el resto de la cadena de valor se encuentra impactada por precios dolarizados que muchas veces toman de referencia la cotización de la divisa libre (dólar blue) como sucede con los insumos del packaging, tales como plásticos y cartón”.

Una de las características del sector lácteo es su creciente atomización en los últimos años.

En la actualidad, el 64,3% de la producción se distribuye entre 33 empresas y ninguna de ellas tiene más del 15% en la producción local. Según la OCLA, las empresas lácteas que encabezan el ranking de la leche producida en el país son Mastellone y Saputo con el 11,8% y 11,5% de participación, respectivamente.

Luego, aparece otro grupo de empresas que, cada una de ellas, alcanza entre 4,9% y 2,2%, ubicándose en orden decreciente.

Según datos oficiales, la producción primaria de leche, pieza clave en la cadena de valor, viene observando una tendencia decreciente en los últimos años, ubicándose lejos del pico observado en 2015.

Así es como la producción totalizó 10.343 millones de litros en 2019, mientras que la misma había alcanzado 12.061 millones en 2015, con lo cual sufrió una baja del 14,2% en cuatro años.

Preocupación de mercantiles

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, aseguró que hay “un sector” del Gobierno que “no quiere el diálogo con los empresarios”, y consideró que esa actitud puede dificultar la salida de la crisis.

El dirigente expresó su “preocupación” por las “diferencias que existen dentro del Gobierno”. En ese sentido, comentó: “En estos últimos hubo situaciones que nos generan preocupación y dudas, como las diferencias en el propio Gobierno”.

“Hay un sector del Gobierno que no quiere el diálogo con los empresarios, Las actitudes de ciertos sindicalistas van hacia ahí también. El camino no es ese, porque si no se logra un discurso y una estrategia única de parte del Poder Ejecutivo, lo que hoy es difícil, mañana puede ser imposible”, alertó el empresario.

A la vez, insistió en que “hay enfrentamientos dentro del oficialismo. Hay críticas al accionar de (Alberto) Fernández de su propia tropa. Es un Presidente que tiene ganas de hacer cosas distintas, pero dentro de su propio espacio no lo quieren dejar”.

Grinman sostuvo además que en la Argentina “hay una cultura de destrato al empresariado”, y puso como ejemplo los bloqueos que realizó el Sindicato de Camioneros en plantas de distribución de la compañía Mercado Libre.

“Fue una medida de fuerza extorsiva. Ese no es el modo de generar una mesa de diálogo. No me pueden poner un camión en la puerta para que yo no pueda trabajar y tenga que ir a una mesa de diálogo”, se quejó.

Por otra parte, el empresario admitió que la actividad mercantil “no tiene buenas expectativas” de vender más por la apertura gradual de la cuarentena.

Ayuda al sector yerbatero

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) resolvió habilitar el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización (TIF) con cheques de pago diferido a 30 días, en medio de la crisis que generó la pandemia de coronavirus.

Esta medida entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre y se extenderá por el término de un año, según la Resolución 168/2020 publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de los integrantes del directorio.

Al momento de evaluar la solicitud de la industria yerbatera, el Directorio tuvo en consideración el contexto económico general y la realidad comercial de los operadores que se encuentran obligados al pago de la mencionada tasa para adquirir las estampillas.

Para ser admitidos, deberán ser Cheques Físicos o ECHEQ, propios del operador obligado al pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización; ser nominados, cruzados, no a la orden, con imputación al pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización.