Márquez fue operado con éxito y podría estar en Brno

El piloto español Marc Márquez fue intervenido exitosamente en la ciudad de Barcelona, luego de que sufriera una fractura en el tercio medio del húmero derecho durante el último Gran Premio de España.

Si bien aún no se dio un parte médico oficial, el nervio radial no habría sido afectado y de esta manera le colocaron una placa y tornillos.

El actual campeón de MotoGP no podrá decir presente el próximo fin de semana cuando se corra el Gran Premio de Andalucía, nuevamente en Jerez, pero hay fuertes posibilidades de que llegue para el 9 de agosto cuando se corra en Brno.

La lesión en Jerez

😱 @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG