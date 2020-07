https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras su paso por Independiente Ortíz criticó duramente a Holan: "Es una persona nefasta y mentirosa"

El mediocampista Jorge Ortiz criticó duramente al técnico Ariel Holan al señalar que "es una persona nefasta y mentirosa" a la vez que dijo que se enojó "mucho" con el entrenador cuando le dijo que tenía que irse de Independiente.



El futbolista, quien fue dirigido por Holan en el club de Avellaneda, manifestó: "Yo estaba y había problemas. Había diálogo con los dirigentes, pero no tanto. Independiente es un club difícil, complicado, cuando las cosas no están bien sale todo a la luz y es difícil abstraerse a eso".



"A mí me pasó, cuando me tuve que ir... Yo nunca critiqué a un entrenador, pero me enojé mucho con Holan. Es una persona nefasta y mentirosa y el tiempo me terminó dando la razón", aseveró.



En ese sentido, el mediocampista que actualmente se encuentra en Patronato de Paraná, añadió: "Yo le saqué la ficha al toque, a mí no me gusta que me hagan esas cosas. Si yo no quiero a un jugador no lo estoy falseando".

