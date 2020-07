https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.07.2020 - Última actualización - 11:53

11:51

La prioridad en el fondo es renovar el vínculo con el experimentado Jonathan Bottinelli. Al mismo tiempo, sumar un volante central y obviamente un delantero ante las bajas de Bou y Mazzola.

Los refuerzos para el “Vasco” Azconzábal Unión busca un "2" (Botti), un "5" y un "9" La prioridad en el fondo es renovar el vínculo con el experimentado Jonathan Bottinelli. Al mismo tiempo, sumar un volante central y obviamente un delantero ante las bajas de Bou y Mazzola. La prioridad en el fondo es renovar el vínculo con el experimentado Jonathan Bottinelli. Al mismo tiempo, sumar un volante central y obviamente un delantero ante las bajas de Bou y Mazzola.

Sin dudas que la continuidad en el arco de Sebastián Moyano —prolongó el vínculo por 18 meses— generó una primera dosis de tranquilidad en el lento pero firme mercado de pases del Tate. Ahora, todos los cañones apuntan al fondo, donde es necesaria la figura de esa voz de mando, experiencia y liderazgo ordenador en la cueva. El nuevo objetivo de Zuccarelli se llama Jonathan Bottinelli como “2”, además de un “5” y un delantero con características de “9”. Esas son las necesidades básicas del nuevo Unión de Azconzábal.



El ida y vuelta por estas horas se da con Bottinelli, quien ya tiene arriba de la mesa una oferta por una temporada más; es decir hasta junio del año que viene. Sin dudas, como pasa en todos los clubes, el nuevo contrato tiene reducciones y menos dinero que el anterior por cuestiones obvias.



Pero, además, siempre hubo cuestiones especiales de productividad e incentivos en el contrato del zaguero. Ejemplo: por la cantidad de partidos que finalmente jugaba en la temporada. Ese “plus” y otros también ingresan en los famosos “cambios” que se vienen.



Pero lo que está claro, tal como avanzaron con Moyano bajo los tres caños, es que la prioridad por ese “2” que quiere el “Vasco” Azconzábal fue, es y sigue siendo Jonathan Bottinelli. Ahora, depende pura y exclusivamente de la parte económica: lo que quiere el jugador y lo que ofrece Unión.



Las otras dos prioridades, tipo faros, son un volante central y un delantero con características de área. Esa es la famosa columna vertebral del “Nuevo Unión”: ya está el arquero, van por el “2”, se busca un “5” y un “9” para atacar.



Todo lo otro, claro está, pasará por movimientos que generen la idea de “completar el plantel” y/o “ayudar” a los que están. Pero las energías se consumen en esos tres puestos, uno en cada una de las líneas.

¿Canuto en el radar?



Más allá de apuntar a la continuidad de Bottinelli, aparecen nombres ofrecidos de todos los gustos y en todos los puestos. En el caso del “Tato”, Ignacio Canuto, es un conocido de Juan Manuel Azconzábal, quien lo dirigió en Atlético Tucumán.



“Aproveché el tiempo para hacer cosas que no venía haciendo, pero te hace pensar muchas cosas, hay mucha nostalgia. Hice una muy buena carrera, en el análisis por mis condiciones, por todos los clubes donde he jugado”, dijo Canuto por Radio Gol.



“Me encantaría volver a Unión después del tanto tiempo, pero soy muy respetuoso de eso, surgió una posibilidad en su momento y no se terminó dando, estoy abierto a una propuesta, la verdad es que me gustaría”, agregó.



Luego, expresó el zaguero: “No quiero desmerecer lo de Atlético Tucumán, la pasé muy bien allá y estoy agradecido, pero cuando volví de México me imaginaba jugar en Unión. Me desilusionó no haber llegado en su momento, me enojé con la gente encargada de la negociación”.



Y hasta contó una anécdota para graficar la situación: “Amigos y conocidos me preguntan por qué no vuelvo a Unión, lo primero que se me viene a la mente es que quiero estar en Santa Fe, mi familia esta ahí y mis amigos de toda la vida, volver a club sería algo hermoso en mi vida. Tengo un montón de ganas de jugar en Unión, estoy viviendo en Buenos Aires, estoy instalado acá, la única forma de que me vaya de Buenos Aires es para ir a Santa Fe”.



“La mejor etapa de mi vida, dejando de lado ser campeón o la Selección, es mi paso por las inferiores de Unión. Cuando sos campeón te imaginás serlo con la camiseta del club del que sos hincha”, comentó Canuto.



En cuanto a su visión del club y como lo ve a Unión, el “Tato” aclaró que “Lo veo muy bien, consiguió una estabilidad en Primera importante con clasificaciones a Copas”.

¿El vice Zin a la Conmebol?

Más allá de la pandemia y la indefinición por la vuelta del fútbol profesional en la Argentina, la Conmebol —que ya publicó el fixture con los partidos de la Copa Libertadores desde el 15 de septiembre— avanza con el armado de los grupos de trabajo y las distintas comisiones específicas.



En este sentido, trascendió el rumor que en una de las comisiones que debe participar la propia AFA, la decisión del presidente “Chiqui” Tapia sería abrir el juego a clubes del interior y habría pensado en el vicepresidente del Club Atlético Unión —Edgardo Zin— para ir a la Conmebol.

Un video de Madelón



“Mañana se cumplen 31 años de un partido muy especial y que marcó el inicio de una serie histórica en el Clásico Santafesino. Así fue el camino Tatengue de cara a una final de 180 minutos que nunca olvidaremos...”, expresó hoy el Club Atlético Unión en su cuenta oficial de Twitter.

📅 Mañana se cumplen 31 años de un partido muy especial y que marcó el inicio de una serie histórica en el #ClasicoSantafesino.

Así fue el camino Tatengue de cara a una final de 180 minutos que nunca olvidaremos... pic.twitter.com/7LmHhjDQaf — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 21, 2020



En la misma publicación aparecen un muy joven Leonardo Carol Madelón recordando lo que fueron esas finales con Colón para ver quién ascendía a la Primera División.