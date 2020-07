Azconzábal arranca otra cuarentena en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hizo el primer aislamiento en Chile, el segundo en La Plata y ahora se instala en esta ciudad para asumir como DT de Unión. Hablará con los medios una vez que el club lo presente.

Más allá que no hay ninguna certeza del protocolo médico y mucho menos de una fecha para el retorno de las prácticas en el fútbol argentino, es inminente la llegada y desembarco a Santa Fe de Juan Manuel Azconzábal, el nuevo entrenador del Club Atlético Unión. Por lo que pudo averiguar El Litoral, entre los últimos días de semana y el inicio de la otra, el “Vasco” se instalará en la ciudad, para realizar la tercera cuarentena seguida: Chile, La Plata y finalmente la capital de la provincia.



Una vez que complete las dos semanas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, será públicamente presentado por la entidad de la Avenida López y Planes. Una vez que eso ocurra, se dedicará a tomar contactos con los distintos medios de comunicación.



Mientras tanto, el ida-vuelta es permanente con Martín Zuccarelli, secretario técnico tatengue, para ir por los tres refuerzos insignias: un zaguero, un volante central de marca y un delantero con gol.

Moyano está feliz

“Estaba tranquilo. Las veces que había hablado con mi representante, me había dicho que tuviera paciencia y que había que esperar porque estamos viviendo un momento complicado tanto para la institución y para nosotros”, explicó Moyano en diálogo con Sol 91.5.



“Mi continuidad será de 18 meses y a uno lo pone contento porque atrás del jugador hay una familia. Es importante que la familia esté bien y eso te deja tranquilo y te compromete para seguir entrenando y tratar de mejorar para ayudar a los compañeros y llevar a Unión a cumplir sus objetivos”, agregó el “1” tatengue.



“La verdad que estaba ilusionado con seguir en Unión. A veces, en el fútbol no sabés lo que pude pasar. Sabía que había que ser paciente y esperar el momento adecuado. Estoy muy contento y enfocado en seguir entrenando como se puede y esperar que den el ok para poder entrenar en el predio que lo estamos necesitando bastante”, afirmó.



“Espero que estén contentos por mi continuidad. De mi parte queda comprometerme y seguir trabajando para ayudar al club a cumplir los objetivos que se van planteando”, aseguró.



En el final, el ex golero de Gimnasia y Esgrima de La Plata le dejó un mensaje a hinchas y socios: “Sobre todo, que la gente sea paciente porque lo que estamos viviendo es muy complicado y que sigan cuidándose que ya falta menos para volvernos a ver en el 15 de Abril que es lo que más se extraña”.

Moyano: sin opción de compra

Como ya informó el propio Club Atlético Unión “se renovó el vínculo por 18 meses con el arquero Sebastián Moyano”; o sea que el Tate tiene arquero por un año y medio más.



La particularidad es que ahora, en este nuevo vínculo, la entidad de López y Planes no tiene opción de compra a favor con Moyano. “Teníamos una opción de compra ahora y no se usó. No había demasiado sentido ponerla de nuevo para dentro de un año y medio con Moyano”, comentaron desde Unión ante la consulta de este diario.