Martes 21.07.2020

13:59

Coronavirus en Santa Fe

Pese al aumento de casos, desde Rosario aclaran que no hay circulación comunitaria

Investigan el contagio de un indigente sin aparente nexo epidemiológico que estaba alojado en el predio de la ex Rural. Advierten la situación tras la apertura del AMBA.

Crédito: Marcelo Manera



Crédito: Marcelo Manera

El último reporte epidemiológico del gobierno de Santa Fe, difundido en la tarde de este lunes, indicó que la ciudad de Rosario sumó 19 casos positivos de Covid-19. Además, este martes por la mañana se conoció el caso de un hombre en condición de calle que fue hisopado y el resultado dio coronavirus. Ante el crecimiento de casos, desde la Municipalidad rosarina aclararon que no hay circulación comunitaria del virus. "En el 95 por ciento de casos en al ciudad forman parte de nexo epidemiológico con ciudades que poseen circulación comunitaria", aseguró el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. En ese sentido, el funcionario explicó: "Estamos trabajando con la misma intensidad en una etapa de mucho mayor riesgo. Meses atrás dijimos que el escenario en otras provincias iba a hacer mucho más compleja la situación en la ciudad. La circulación en el Amba nada tiene que ver con la realidad de la ciudad, por eso cada decisión es discutida y necesita del apoyo social". También sostuvo que "el 60 por ciento de los casos confirmados de cada persona que presenta un nexo epidemiológico se da en reuniones familiares, mientras que el 40 por ciento restante se da en reuniones de trabajo en salones de usos múltiples". E instó: "Hay que disminuir al máximo las reuniones grupales y las reuniones afectivas". Bonaerense contagiado En el contacto con la prensa, el funcionario rosarino brindó algunos detalles sobre el bonaerense que llegó al sur provincial. Se trata de un bonaerense de 54 años, quien llegó a la ciudad el pasado 23 de junio en búsqueda de trabajo, según se sospecha. Ese día se le hizo un test y el resultado fue negativo. Sin embargo, el funcionario municipal precisó que en las primeras horas del pasado domingo, el bonaerense comenzó a experimentar síntomas compatibles con el coronavirus y es por eso que "se lo aisló en el hospital Carrasco y se le hizo un hisopado, que dio positivo. Eso generó la activación de protocolo para trabajar sobre el riesgo con contactos cercanos y estrechos, a fin de evitar complicaciones mayores". Según indica Diario La Capital, ante este panorama, las autoridades municipales aislaron a las 60 personas que allí se encuentran en el predio de la ex Rural, de modo que el lugar que funcionaba como refugio nocturno para personas en situación de calle, ahora pasará a ser un centro de aislamiento, conforme a la idea original programada por el municipio en el marco de la pandemia de coronavirus.