El volante paraguayo todavía espera que la dirigencia de Colón le acerque una propuesta porque quiere continuar en el club.

Vignatti dijo que "no la podemos igualar y es casi imposible que siga..." Estigarribia desmintió que tenga una oferta millonaria de México

“Estigarribia nos ha manifestado que tiene una gran oferta de México que no podemos igualar. Va a ser casi imposible que pueda seguir”, señaló José Vignatti en declaraciones radiales. La realidad es otra y así se aclaró desde el mismo entorno del jugador. No hubo ninguna oferta desde México y Marcelo Estigarribia está esperando que le llegue un ofrecimiento de Colón para empezar a negociar, algo que está aguardando casi desde el mismo momento en que se fue de Santa Fe.



“Me dicen que Colón está pensando en reducir el salario de los jugadores y es algo que me parece lógico y razonable”, señaló hace poco el propio Estigarribia en una entrevista con Café con Fútbol, el programa de Cable y Diario.



Quizás, a Vignatti se lo haya infomado Pedro Aldave, que es el representante del paraguayo. A todo esto, Vignatti estableció algo que es lógico teniendo en cuenta el momento que se vive y la escalada que ha tenido el dólar en los últimos tiempos. Colón —y todos los equipos— saben perfectamente que si se contrata a un jugador extranjero no se le puede pagar con dólar-billete y por eso no puede prometer esa moneda de pago. En caso de concretar algún negocio con el valor dólar, se tendrá que hacer a la cotización del oficial. Conclusión: una situación difícil si se tiene en cuenta la restricción que existe en el mercado bancario para hacerse del dólar billete.



Estigarribia hizo declaraciones este martes por radio Sol y dijo que “en este momento ya no sé qué pensar. Colón tiene una deuda conmigo y creo que se están basando en eso de ‘te pago un poco menos y te renuevo’. Están jugando con eso de pagar la deuda porque te renuevo. No me gustan los manoseos. Si quisieran que vuelva y siga jugando, ya me habrían mandado una propuesta concreta. Con Vignatti hace un mes y medio que no hablo”, señaló el volante paraguayo.



“Siempre manifesté que mi familia quiere continuar en Santa Fe. Las ganas están pero se ha dilatado mucho y distorsionado la información con esto de México. Esto le cansa a uno. La forma correcta es hablar con la verdad y ser sincero y solucionar esto. Jamás mandé una carta documento a un club por falta de pago porque no es mi manera de ser”, continuó señalando el futbolista. Concluyó diciendo que “hay que ser realistas y creo que mi ciclo en la institución lo veo acabado”.



Por lo que puede apreciarse, una situación poco clara, de “teléfono descompuesto”, en el que el presidente señala que Estigarribia le dijo que tiene una oferta que es inigualable del fútbol mexicano, el jugador sale a desmentirla y se genera una situación ríspida, contradictoria y difícil de entender.



“Yo perdí mucho y ya no me convenía porque quería enviar dólares a mi país y se me hacía muy complicado”, dijo hace un tiempo Guillermo Celis, que por estas horas estará viajando de regreso a Colombia aunque todavía tiene contrato por un año con el Vittoria Guimaraes de Portugal.



Además, Vignatti admitió que el ingreso más importante que hoy tiene el club es el de la TV y también que se ha caido considerablemente la recaudación por cuota societaria. A propósito de este tema, hace ya varios días que se realizó una presentación por parte del “Movimiento Popular Sabalero”, firmada por un grupo de socios, solicitándole a la comisión directiva que se tomen algunas medidas para mantener cautivo a los socios y brindarle beneficios en estos tiempos en los que no podrán asistir al estadio a ver los partidos.



La mayoría de los jugadores reclama deudas y en algún momento se va a tener que arreglar esta situación, teniendo en cuenta que pueden caer inhibiciones antes del inicio de la temporada. De todos modos, el prolongado paráte provocó estragos en la economía de todas las instituciones y habrá que ver de qué manera se logran acuerdos que impidan situaciones conflictivas a nivel general.



Tal como anticipó El Litoral, está en Santa Fe Luis Miguel Rodríguez. Y se aguardan novedades respecto de Leonardo Burián, el arquero uruguayo que todavía tiene contrato con el club —al igual que el delantero tucumano— hasta junio del año que viene.



Respecto de Burián, algunas versiones daban cuenta de que el arquero había sido tentado para continuar su carrera en otra institución. Sin embargo, otro rumor indica que, por el contrario, le habría manifestado a la dirigencia de Colón que tiene previsto terminar su contrato con el club.



De todos modos, si Burián se quiere ir o tiene un ofrecimiento, primero deberá negociar con Colón su salida. Mientras dure la vigencia del contrato, el poseedor de los derechos federativos es el club y, por ende, hay que entablar conversaciones con la dirigencia rojinegra.



Respecto de la renovación de contratos, tal como anticipó El Litoral ya está firmado el de Facundo Garcés, hay acuerdo con Brian Farioli, un acercamiento importante con Santiago Pierotti y en conversaciones con Tomás Sandoval y Tomás Chancalay, a quiénes se les ofreció renovar por dos años (hasta junio de 2023) con cláusula de rescisión.

Lemos, ofrecido, no interesa



En los últimos días arrimaron el nombre del volante Damián Lemos, de 31 años, que viene de jugar en Patronato de Paraná.



De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, el futbolista, que ya sonó en otras ocasiones en el fútbol santafesino, no interesa.



Desde ya que Colón saldrá al mercado a buscar uno o dos defensores y al menos dos volantes. Habrá que ver lo que ocurre con Burián (si se queda, es posible que Domínguez se arregle con el uruguayo, con Chicco y con Haas) para saber si se incorpora o no un arquero y la necesidad apunta a reforzar el sector central de la defensa, fundamentalmente.



El sector en el que hay más alternativas es en el ataque. A Chancalay y Morelo, que jugaron el último partido, se deben sumar el Pulga Rodríguez, Viatri, Brian Fernández, Sandoval, Chancalay y también Leguizamón, que continuará en el club al no renovar el préstamo con Defensa y Justicia.