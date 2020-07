https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 21.07.2020

Ex jugador de Colón y Racing Revelaciones del "Turco" García: "La droga te quita todo"

“La droga te quita dignidad. Quita todo. También los afectos. Es como un impermeable: te tapa la lluvia pero te deja ver la ropa. Te abrís de tus amigos, de tus seres queridos, mentís, vivís en un mundo irreal. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y me vuelvo loco de alegría cuando escucho los pájaros y veo el sol. Antes y odiaba a los pájaros y al sol. ¿En qué cabeza cabe?. No era normal”. Las declaraciones corresponden al Turco García, el ex jugador de Racing y Huracán, que además se puso la camiseta de Colón en la temporada 95-96, el primer año luego del ascenso, ocasión en la que jugó 30 partidos y marcó cuatro goles.



“No fue fácil dejar. Primero te tienen que convencer de que querés dejar. Después, tener la voluntad. Estoy en contra de los ex adictos que dicen: ‘La estoy peleando día a día’. Es mentira. El primer mes lo sufrís al empezar de cero y cuando te das cuenta de que estás enfermo. Cuando tomás la decisión realmente, chau. Hoy soy el hombre más feliz del mundo. Me acompañan mis seres queridos, tengo laburo y gente detrás mío todo el tiempo, como Mariela, mi mujer”, explicó el ex delantero.



El “Turco” llegó a Santa Fe para formar parte de aquél equipo que se armó con Nelson Chabay (que no arrancó), Orlando Medina (dirigió el primer partido ante Gimnasia de Jujuy), Enzo Trossero y Ricardo Rezza, logrando la salvación cuando restaban pocas fechas para el final. Además del “Turco”, vinieron otros jugadores de gran trayectoria como Toresani, Montelongo, Saralegui, Vidal González, Jara, Rodríguez Peña, Roberto “Totó” García y Agoglia, entre otros.