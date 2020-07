https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 21.07.2020 - Última actualización - 16:39

Principalmente por el nivel de contagios en el AMBA Alberto Fernández pone reparos al regreso del fútbol El presidente Alberto Fernández advirtió que “hay que ser cuidadosos” con el retorno del fútbol profesional durante la pandemia del coronavirus, porque estamos “muy lejos de haber superado la pandemia”.

“Hay que ser muy cuidadosos, en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires el virus está circulando, pareciera ser que está contagiando a menor velocidad, pero estamos lejos de tenerlo resuelto”, resaltó Fernández al brindar una entrevista en la TV Pública, donde respondió preguntas de jóvenes de todo el país.

En ese marco, el Presidente destacó que “el retorno del fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto de ocho mil metros cuadrados, que es lo que mide una cancha de fútbol. El riesgo del contagio se puede dar también en los entrenamientos”. “Algunos viven en barrios vulnerables, con las dificultades que esos barrios están pasando hoy en día. La mayor preocupación que tienen esos jugadores, porque hay que escucharlos, no es ir a jugar al fútbol. Es ir a jugar al fútbol, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas”, explicó el jefe de Estado.

Además, afirmó que “el tema es muy delicado y hay que resolverlo con cierta seriedad”, y amplió: “Aclaro que muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío. Hablé con mucha gente que sabe de fútbol, que saben porque conducen clubes o son directores técnicos, y me marcaron estas cosas que yo no me había dado cuenta”.

“Alguien había propuesto de ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasa en Jujuy hoy en día”, concluyó Fernández, al referirse a la situación de la pandemia en esa provincia.

Con el protocolo que la AFA le presentó al Ministerio de Salud, el fútbol volverá a los entrenamientos el próximo 3 de agosto, aunque no hay aún una fecha estipulada para el regreso de los partidos. La actividad del fútbol quedó totalmente paralizada el 17 de marzo, en el inicio de la disputa de la Copa Superliga (se había jugado parcialmente la primera fecha) y sin que aún se resolvieran los torneos de ascenso. Además, la Conmebol dispuso que las competencias continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se reanuden a medidos de septiembre.

Russo ahora puso como objetivo “fines de septiembre”

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, afirmó que la idea de la AFA es que el fútbol vuelva “el último fin de semana de septiembre”, tras confirmarse que el 3 de agosto se retomen los entrenamientos.

“Se ha hecho un esfuerzo enorme en todo el país, no se ha parado solamente el fútbol. Ya dije que a mi entender entre el 5 y 10 de agosto había que volver a entrenar, hay factores que ya exceden lo sanitario. La gente está saturada del encierro y el tema económico también es importante”, sentenció.

En diálogo con el programa “La Oral Deportiva” de Radio Rivadavia, Russo explicó que “la idea es que el último fin de semana de septiembre se arranque el fútbol”. Además, el titular “granate” se mostró favorable en torno a la fecha que impuso la Conmebol para retomar los torneos continentales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a mediados de septiembre. “Conmebol hizo bien en poner una fecha y a mi entender, quizás me equivoque, Conmebol corra una o dos semanas más”, expresó Russo.

Uno de los puntos de conflicto para retomar la actividad es el presupuesto con el que deberán contar los clubes para realizar los test que permitan determinar si un jugador está infectado o no de coronavirus. “Se hablaba de dos millones de dólares para sostener todos los entrenamientos desde el 1 de agosto al 31 diciembre: 600 mil bajó Conmebol y 1,4 millones no puede ser motivo para que se pare el fútbol argentino”, expresó.

Posponen la reunión con AFA

El Gobierno nacional, a través del ministro de Salud Ginés González García, pidió posponer para la próxima semana la reunión prevista con el presidente de AFA, Claudio Tapia, en la que se iba a evaluar la fecha de autorización para que los clubes argentinos retomen las prácticas, en medio de la pandemia de coronavirus. La justificación, según fuentes gubernamentales, radica en el aumento de fallecimientos según el reporte del lunes, donde por primera vez desde iniciada la pandemia se superó el centenar.

González García se comunicó con “Chiqui” Tapia para reprogramar el encuentro, del que también iba a participar el presidente de la Liga Profesional (Primera División), Marcelo Tinelli. En esa reunión, el Ministerio de Salud iba a dar su respuesta sobre el protocolo sanitario que la AFA confeccionó y envió la semana pasada, para su aprobación.

El horizonte más favorable que dejaron trascender los dirigentes del Comité Ejecutivo de AFA es que las prácticas retornen la primera semana de agosto, más allá de que en junio, el propio Tapia anunció que los entrenamientos volverían cuando todo el país estuviera en fase 4 del aislamiento. ¿Cuál es la razón del cambio? Que le permitiría a Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, equipos involucrados en la Libertadores, tener 45 días de entrenamiento previo al reinicio de la competencia, que Conmebol dispuso para el 17 de septiembre. Esa “presión” de fecha provoca una necesidad deportiva de esos cinco clubes, que serían los primeros en retomar, junto con el resto de los integrantes de la Liga Profesional (LPF) de Primera División. Luego, en la consecución, seguirían los del ascenso y otras disciplinas como futsal y fútbol playa.

La desescalada del confinamiento que el Gobierno nacional dispuso a partir de este lunes en las zonas más afectadas por la pandemia, incluye -en una fase próxima- los permisos para que los planteles retomen las prácticas presenciales, progresivamente. Entre otros puntos, se plantea los testeos masivos para jugadores, cuerpos técnicos y demás miembros del staff, hasta un total de 40 personas por club, para lo que Conmebol “bajó” un presupuesto de 600 mil dólares a la AFA. Esas pruebas no se realizarán en los clubes, sino en lugares tercerizados.

Otro punto esencial que el Gobierno nacional pidió resolver fueron los traslados, ya que muchos de los jugadores, especialmente del ascenso, utiliza el transporte público para movilizarse. En ese sentido, la AFA se comprometió a hacerse cargo de la movilidad de los y las futbolistas en transporte privado, que podrían ser micros y combis.

En el escrito enviado al Ministerio de Salud también se detalla que, en la primera etapa de retorno a los entrenamientos, los planteles deberán dividirse en grupos de seis futbolistas como máximo y en espacios al aire libre, con el objetivo de poder mantener el distanciamiento social.