https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.07.2020 - Última actualización - 18:50

18:47

Este lunes, una visita trató de introducir marihuana, cocaína y clonazepam dentro del elemento de plástico.

Cutral Co Quiso ingresar droga oculta en un mate al penal y el pegamento lo traicionó Este lunes, una visita trató de introducir marihuana, cocaína y clonazepam dentro del elemento de plástico. Este lunes, una visita trató de introducir marihuana, cocaína y clonazepam dentro del elemento de plástico.

Una mujer, familiar de un detenido, trató de ingresar droga en un mate de plástico en la Unidad Penitenciaria 22 de Cutral Co, aunque no pasó la requisa policial porque un fuerte olor a pegamento la delató. En esta época de pandemia es normal que los familiares acerquen alimentos a los detenidos donde no se permite el contacto físico sino a través de un vidrio o un acrílico.

“Esta mujer ingresó con alimentos, y como es habitual, se le hizo la requisa y se los desinfectaron. En la maniobra, se detectó que en una bolsa venía un mate de plástico con un fuerte olor a pegamento. El efectivo lo analizó mejor, vio que lo habían pegado recientemente, lo desarmó y se encontró con estupefacientes”, relató ael comisario inspector, Rubens Rebuffo, Jefe del Departamento Seguridad de Detenidos del Interior.

En el operativo, desarrollado este lunes, detectaron que le había introducido tres bolsas en su interior. Dieron intervención a la División Antinarcóticos quienes tras analizarlos constataron que se trataba de 10 gramos de cannabis sativa, casi un gramo de clorhidrato de cocaína y dos gramos de pastillas de clonazepam.

“La mujer, que es mayor de edad y tiene un parentesco con un detenido en esta U22, también trató de introducir dos chips de teléfono celular por lo que se le abrió una investigación”, agregó el inspector. Señaló que los detenidos tienen a disposición un celular que está registrado, que tiene determinados usos inhabilitados y que pueden usar en determinados horarios con sus familiares. Estos que estaban tratando de ingresar no estaban registrados y se presupone que posiblemente serían destinados con fines ilícitos.

“No sólo el olor a pegamento alertó al efectivo, también se observa el lenguaje corporal de las visitas al momento de llevar alimentos a los detenidos”, cerró el inspector.