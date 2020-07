Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agradecimiento

MERCEDES TERESITA PRONO

“Quiero agradecer al Sanatorio Mayo, a los médicos, enfermeras, mucamas y camilleros, quienes me trataron con tanto cariño mientras estuve internada hasta que recibí el alta. Estoy infinitamente agradecida. Saludos a todos”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Los gobernantes sabios deben preocuparse no solo de los problemas presentes sino de los futuros, procurando evitarlos por todos los medios, porque previstos con antelación se puede encontrar fácil remedio. Pero si se espera a tenerlos encima, la medicina no puede ya actuar, porque la enfermedad se ha convertido en incurable. Eso nuevamente nos está pasando a nosotros, desgraciadamente. Hace más de 70 años que estamos en decadencia por la dirigencia política inepta que tenemos en el país”.

Castraciones gratuitas

JOSÉ LUJÁN DOMINGO

“Sobre la castración de los animales: cuando estuvo el intendente José Corral no se cobraba por este servicio; ahora se cobra, con todo lo que está pasando, que a la gente no le alcanza para comer, encima que castrar tenga un costo. Le pido al intendente Jatón que tenga consideración con la gente humilde, principalmente los jubilados, para que podamos hacer castrar a nuestros animales gratuitamente. Muchas gracias al diario por el espacio”.

Señalética oxidada

MARTÍN GÓMEZ

“Señor intendente: los carteles de la señalética están todos oxidados. Entonces, yo le sugiero que salga una cuadrilla para recorrer distintos lugares diariamente y solucionar el problema. Por ejemplo que los lunes salga una cuadrilla a recorrer todo Salvador del Carril; otro día Av. Peñaloza, Diagonal Goyena y así sucesivamente: que saquen los carteles, los acondicionen y en unos días los reinstalen en sus respectivos lugares. Tiene los talleres municipales para hacer esa labor, los que muy bien trabajan. Espero le sirva esta sugerencia”.

Endeudamiento

ALCIDES FABRO

“Viendo cómo se está desarrollando la causa por el espionaje ilegal, la sociedad argentina aplaude que se esté realizando ese juicio; pero también vemos con cierto grado de inquietud que no hay un avance similar en la causa con relación a la destrucción de la economía del país. Los sucesivos responsables del área económica y Macri deben ser responsables del desastre y estrago que hicieron en el campo económico y productivo en la Argentina. Tiene que investigarse el endeudamiento externo que hicieron y ser juzgados. Tanto sea Dujovne, Caputo, Macri, Iguacel... no les cabe otro destino. Han endeudado al país en miles de millones de dólares, dinero que se ha fugado al exterior. A la sociedad argentina nos preocupa que no se esté juzgando esto y que el paso del tiempo nos lleve al olvido de este endeudamiento de la patria. Exigimos la misma preocupación y celeridad que en el tema del espionaje ilegal, que comparado con lo que le hicieron a la economía del país es nada, si bien es un delito. No queremos que la cadena de condenados termine en González Fraga; acá hay responsables políticos que deben ser juzgados y presos. ¿O vamos a seguir en la nada de siempre?”.

Falta iluminación

HÉCTOR RUIZ DÍAZ

“Intendente Jatón: falta iluminación en Salvador del Carril y Pedro Vittori, la gente entra a las 7 de la mañana, todavía está oscuro; en Salvador del Carril, donde está la Redonda, allí hay un centro de salud, también falta luz. El viejo hospital Iturraspe y el ex hospital Italiano, todas las calles circundantes, sobre el parque Garay, bulevar, hay gran faltante de iluminación. En muchos sectores de la ciudad falta luz, por favor, hay que solucionar esto”