Martes 21.07.2020 - Última actualización - 20:59

A contramano de las bajas registradas en el mercado de Chicago Subas para la soja y el maíz en Rosario

Los precios de la soja y el maíz disponible cerraron la jornada con alzas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a contramano de las bajas registradas en el mercado de Chicago, mientras que el trigo y el girasol operaron sin cambios respecto de la víspera.



Así, la oferta por soja con entrega inmediata subió $ 200 por parte de las fábricas y se ubicó sobre el final de la jornada a $ 16.800 la tonelada, al mismo tiempo que un comprador no tradicional ofreció por soja calidad fábrica US$ 235.



En cuanto a las entregas diferidas, se negoció para la entrega en septiembre US$ 235; octubre, US$ 236; y noviembre, US$ 237.



Por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron $ 140 más que ayer hasta los $ 9.100 la tonelada.







Para la entrega en agosto se ofrecieron US$ 127; septiembre, octubre y noviembre, US$ 135; y diciembre y enero del año próximo, US$ 140.



Para los segmentos de campaña 2020/21, se ofrecieron US$ 130 por maíz con entrega entre marzo y mayo; mientras que para junio el precio negociado fue de US$ 125 y para julio y agosto fue de US$ 120.



Por trigo con entrega contractual, la oferta se mantuvo en US$ 185 la tonelada, mientras que para entregar entre noviembre y diciembre, la oferta generalizada de compra se mantuvo en US$ 165.



Para entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero la oferta se mantuvo en US$ 168; enero y febrero, US$ 170; y marzo, US$ 172.



Por último, el girasol se mantuvo a U$ S 260 la tonelada y el sorgo a US$ 150.



