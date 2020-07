Filtraron audios privados del doctor Mühlberger contra Moria Casán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este martes se difundieron varias conversaciones entre el médico, acusado de entregar medicamentos no habilitados, y su secretaria, donde hacen referencia a su vínculo con la diva. También se dio a conocer una historia relacionada con el paso de Mirtha Legrand por su consultorio.

Este martes salieron a la luz una serie de audios que pertenecen a las conversaciones telefónicas de la clínica del doctor Mühlberger. Según contó Marina Calabró en Confrontados, el médico quería grabar todo lo que se decía por teléfono, práctica que sostuvo durante más de cinco años.

Además, en la clínica había varias cámaras de seguridad, inclusive dentro de lugares donde no están permitidas como dentro de los consultorios o los baños. Al parecer, Mühlberger había decidido filmar todo ya que creía que sus empleados se juntaban a hablar mal de él en determinados rincones del edificio. Incluso, fuentes cercanas afirman que él disfrutaba de ver las grabaciones al final del día, mientras cenaba.

En los audios se nombran a diversas personalidades de la farándula, incluyendo a Santiago del Moro y Marina Calabró. Sin embargo, la famosa que más aparece en las conversaciones entre el médico y su secretaria es Moria Casán. En uno de los fragmentos que se mostraron esta tarde en Confrontados, Mühlberger hace referencia a la detención de Moria en Paraguay y afirma: "A Moria se le complicó la situación en Paraguay. Toda la maldad cae, la van a venir a buscar. Todo vuelve, no va a poder ni rascarse el ort.. ella, porque con grilletes en las muñecas no te lo podes rascar. Es como vos decís, hay una justicia divina. La vamos a ver presa, vamos a ver si Maxi Cardaci no arranca a defenestrarla en Twitter".

La secretaria que aparece en esta conversación sería la misma que, tiempo después, se pelearía con Mühlberger luego de que él le dijera "gorda traidora". En ese momento, ella se comunicó con Moria Casán para pedirle disculpas por haberla criticado en las redes sociales. En el mismo programa se mostró un audio donde la hermana de Mühlberger, que trabajaba con él en la clínica, daba detalles sobre la "brujería" que planeaban realizar contra la One. "Ahora te vamos a asesorar para que la llames por teléfono. Mientras tanto, debajo de tu árbol de papá, escribí Moria Casán y metela ahí abajo de la corteza. Ya cortamos las cámaras de la clínica", le dice al médico en la conversación.

ESCUCHÁ ACÁ EL AUDIO COMPLETO

Otra famosa que se habría atendido con el polémico médico sería Mirtha Legrand. Según contó Tartu esta tarde, la diva de los almuerzos llegó a la clínica de la mano de su hija, Marcela, quien era paciente hace años. A diferencia de otras celebridades, Mirtha insistió en pagarle al profesional a cambio de que no se utilizase su imagen para promocionar la clínica. Además, había pedido no esperar en una sala de espera común, para evitar ser vista por todo el mundo.

"A Mirtha la hacen entrar por una entrada secundaria para que no se cruce con nadie. En un momento le dan ganas de ir al baño y cuando sale del baño se cruza con una persona que venía caminando por ahí. Era la mejor amiga de Laura Ubfal, que a los dos minutos la llamó para contarle y a los cinco minutos salió publicado", relató el periodista, quien luego agregó que la diva de los almuerzos acusó al médico de haber traicionado su confianza.

La causa judicial

Franco Torchia agregó un dato clave: actualmente la causa contra Mühlberger está dormida. Recién el 18 de septiembre Juan Roccabruna, el ex recepcionista de la clínica, deberá ir a Tribunales para ratificar su denuncia.