Estudiantes lo tentó al "Principito" Sosa

El mediocampista que debutó en el “Pincha” en 2002 podría regresar una vez que finalice la Copa de Turquía, de la que debe jugar la final el próximo miércoles.

El mediocampista santafesino José Ernesto Sosa disputará el próximo miércoles 29 la final de la Copa de Turquía con su equipo, Trabzonspor, y luego definirá si regresa a la Argentina para jugar en Estudiantes de La Plata, que ya le hizo llegar una oferta económica a sus representantes.

Desde que se reanudó el torneo local y que Trabzonspor no pudo conseguir el campeonato, tanto Sosa —que debutó en Estudiantes de La Plata en 2002 y jugó 176 partidos— como las autoridades del club decidieron enfocarse en los objetivos deportivos y luego definir el futuro. El contrato de Sosa vence a fines de julio y a pesar del ofrecimiento para continuar ya manifestó que la chance de regresar a su país son concretas.

Fuentes cercanas al jugador reconocieron que hace semanas mantuvieron un contacto formal con Agustín Alayes, secretario de fútbol del “Pincha” que le hizo llegar una propuesta por un contrato largo, que le permita retirarse en el club en el que debutó en primera y se consagró campeón en el 2006.

Desde los números la oferta de Estudiantes es muy lejana a lo que gana en Europa. Pero al mismo tiempo en el club platense confían que el regreso no será por dinero, sino por una decisión personal.

Entonces, el mayor obstáculo más allá de lo económico es la falta de definiciones en el fútbol argentino, que aún no tiene una fecha para retornar a los entrenamientos. Sosa no quiere estar sin competencia y es lo que lo mantiene expectante para decidir su futuro. Según lo que consigna Télam, sus allegados aseguran que el futbolista no quiere estar a los 35 años sin jugar y perder ritmo.

Estudiantes espera definiciones y se ilusiona con el regreso de un jugador que es un símbolo de la institución y que ya tuvo un regreso momentáneo en el primer semestre del 2010.

Sosa, apodado el “Principito”, inició su gira por Europa jugando en Bayern Munich, de Alemania, y luego continuó en Nápoli, de Italia; Metalist, de Ucrania, Atlético de Madrid, de España, Milan, de Italia, y Besiktas, de Turquía, y ganó siete títulos, entre ellos la Liga Española con Atlético de Madrid en 2014.

Bolatti quiere jugar en el Gimnasia de Maradona

El ex mediocampista Mario Bolatti, quien se retiró en 2018 en el club Boca Unidos de Corrientes, se postuló para volver a jugar al fútbol con la camiseta de Gimnasia de La Plata, de la mano del entrenador Diego Armando Maradona, a quien conoce de su paso por la Selección argentina.

‘¿Si me llama Maradona para ir a Gimnasia? Sería un placer. ¿Cómo no voy a ir? No se le puede decir que no a Diego. Sería muy lindo”, manifestó Bolatti, de 35 años, en declaraciones radiales.

Y agregó: “Sinceramente, en el último año tuve ganas de volver a jugar. Cuando decidí apartarme era porque estaba cansado, saturado del sistema, del entorno, de muchas cosas que rodean al fútbol, pero si surge algo bienvenido sea”.

En el mismo sentido, continuó: “En el entorno del fútbol pasan muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, como intermediarios, empresarios, representantes. Es un ambiente complejo”.

Además, el ex volante central de Belgrano de Córdoba y Huracán, entre otros equipos, recordó su experiencia en la Selección y su relación con el “Diez”, DT de aquel elenco albiceleste. “Maradona siempre se pone del lado del jugador. Me sorprendí en algunas cosas de su forma de ser, no sólo con nosotros sino también con nuestras familias. Un líder, siempre se pone delante y es alguien que sigue sintiendo con los botines puestos”, dijo.

Por último, expresó: “Son muy lindos recuerdos, el sueño de todo jugador de fútbol es vestir los colores de su Selección. Una doble satisfacción a nivel personal y más habiendo convertido un gol que nos aseguró la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010”.