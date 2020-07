https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Chevrolet anunció la llegada de la Nueva Tracker a la Argentina. El modelo fue completamente actualizado, transformándose en el SUV que anticipa tendencias en el equipamiento más valorado por los consumidores en los aspectos más relevantes: diseño, seguridad, confort, conectividad y performance.

Presentaron la flamante SUV de GM Argentina Tracker quiere transformar el segmento

La nueva Tracker estrenará un nuevo motor 1.2 Turbo de 132 CV que entrega un torque de 190 NM desde las 2.000 RPM. Estará acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o bien, a una caja automática de 6 velocidades. Todas las versiones de este nuevo modelo (Tracker, Tracker LTZ y Tracker Premier) contarán con este motor de última generación.

En cuanto al diseño, llega con lo último en lenguaje de diseño de los SUV globales de Chevrolet con un aspecto tecnológico que se destaca en la parte frontal por los faros tipo proyector Full LED. Incluyen además luces de conducción diurna (DRL) y un sistema de luz auxiliar para incrementar la luz al maniobrar y en las curvas.

La nueva Tracker está equipada con ruedas de aluminio de 16” de serie. En la versión Premier son llantas de 17 pulgadas con superficie mecanizada, fondo gris metálico y cromadas para combinar con otros acabados en el mismo tono.

Para el cliente que valora un toque diferenciado o quiere enfatizar la personalidad SUV de la nueva Tracker, se desarrolló un paquete de accesorios con más de 30 piezas exclusivas, incluyendo barra porta equipaje, estribos, defensas delanteras, bandejas termoformadas para el baúl, llantas diamantadas de 17”, revestimiento de cuero premium, entre otros.

Interior tecnológico

El tablero de instrumentos es muy moderno y fácil de leer, concentrando solo la información más relevante. El velocímetro y el tacómetro tienen grafismos exclusivos y manecillas iluminadas por LEDS. En el medio está la pantalla TFT central a color que muestra el nivel de combustible y qué asientos están o no con el cinturón de seguridad puesto. También está la computadora de abordo que ofrece hasta 14 funciones según la versión, incluyendo indicador de distancia, monitoreo de presión de neumáticos y vida útil del aceite.

Las partes con las que el conductor mantiene un mayor contacto recibieron especial atención de los diseñadores. El volante presenta un buen agarre y permite ajustes de altura y profundidad. Su base recta fue diseñada para dar mayor libertad al embarcar y desembarcar, además de agregar un toque de deportividad. Las teclas en los extremos de los radios centrales del volante incluyen limitador de velocidad y control de velocidad crucero en el lado izquierdo, mientras que en el derecho se encuentran los botones de accesos multimedia y comando de voz.

La consola central presenta el mismo revestimiento premium del volante e incluye una sección de portaobjetos con soporte incluido para los smartphones. Junto a la elegante palanca de cambios se encuentra el cargador Wireless, así como los controles del aire acondicionado, los botones para trabar y destrabar las puertas y el botón para activar el sistema de estacionamiento automático del vehículo en la versión Premier.

La sensación de espacio interior y libertad adquiere otra dimensión con las ventanas laterales adicionales y la opción del techo solar panorámico, que han ampliado el área de vidrio del auto hasta en un 15%. Otra evolución importante de la nueva SUV de Chevrolet es el compartimiento de equipaje, que creció un 30% y ahora se acerca a los 400 litros de capacidad. Un recurso interesante es que la base del baúl ahora se puede ajustar en dos niveles de altura.

Seguridad como prioridad

El modelo ahora cuenta con un porcentaje de acero de alta resistencia mayor y con una serie de tecnologías que contribuyen para que el vehículo tenga el equipamiento más completo en su segmento. La nueva Tracker cuenta también con seis airbags, cinturones de seguridad delanteros con pretensores, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendiente de serie en todas las versiones. También el sistema de frenos ofrece una serie de tecnologías innovadoras que contribuyen a un frenado y maniobrabilidad excepcional del vehículo: Fade Break Assist, Estabilidad en Línea Recta, Vectorización de Torque. Otra novedad es el sistema de Alerta de Colisión con Frenado Automático en Caso de Emergencia para mitigar o incluso evitar accidentes.

El paquete de seguridad de la nueva Tracker ofrece además alerta de punto ciego, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicación gráfica en la computadora de a bordo y cámara de retroceso con líneas guías que proyectan el movimiento del vehículo de acuerdo con el ángulo de giro del volante. Además, la tecnología OnStar estará disponible en todas las versiones con foco en dos pilares: seguridad y protección.

Confort

La nueva Tracker llega con tecnología que facilita la vida diaria del usuario. Ejemplo de esto es el asistente de estacionamiento automático tanto para espacios paralelos y perpendiculares; sensores de lluvia automáticos; sensor crepuscular para las luces y el sistema de llave electrónica Keyless. El verdadero concepto de “Smart SUV” está presente en Tracker al convertirse en el primer SUV del mercado en ofrecer Internet con Wifi nativo. Otra novedad es la aplicación MyChevrolet que permite una mayor interacción entre el usuario y el vehículo.

La nueva Chevrolet Tracker llega con 3 niveles de equipamiento y cuatro versiones: Tracker MT, Tracker AT, Tracker LTZ AT y Tracker Premier AT y en 7 diferentes colores para escoger: Negro, Azul Eclipse, Azul Power, Gris Satin Steel, Plata Switchblade, Rojo Chili y Blanco Summit. La garantía que ofrece es de 3 años ó 100.000 kms.