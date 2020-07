https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.07.2020 - Última actualización - 6:45

6:41

"La euforia es contagiosa y necesita reposar" dijo el argentino Bielsa posterga la decisión sobre su futuro en el Leeds

Tras obtener el ascenso a la Premier League y el título del Championship del fútbol inglés con el Leeds United, el técnico rosarino Marcelo Bielsa sigue sin dar certezas sobre su futuro, mientras advirtió que "la euforia es contagiosa y necesita reposar" para pensar con "claridad".



"No deberíamos aplicar la ansiedad en este momento, que es un momento muy esperado, muy deseado y muy merecido. Lo ideal sería permitir que esto dure lo máximo que podamos. No quiero que se sustituya una sensación por otra", expresó el ex técnico del seleccionado argentino.

Bielsa realizó las declaraciones publicadas por Marca horas antes de una nueva presentación de su equipo en el certamen que acaba de ganar, frente al Charlton, este miércoles.

"Este miércoles jugamos y, a partir de allí, seguramente todos necesitaremos dejar que todo esto se normalice porque la euforia es contagiosa y necesita reposar para que todos pensemos con claridad", expresó, con un manto de dudas sobre su futuro.

Sobre lo inmediato, dijo: "El objetivo es honrar la competencia. Vamos a tomar el último partido con la misma dedicación que los anteriores. Charlton es un equipo combativo, que constantemente disputa cada momento del partido".

Con información de NA