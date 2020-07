https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.07.2020 - Última actualización - 7:15

7:09

La periodista dijo que pensó en “dejar la tele” Viviana Canosa contó que recibió mensajes de Alberto Fernández: "Me temblaron las piernas"

Viviana Canosa, conductora del programa “Nada Personal”, expresó en una entrevista que recibió mensajes del presidente Alberto Fernández con quejas sobre el contenido que transmitía.

En diálogo con el programa de radio Por si las moscas, la conductora expresó: “Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda, cuando me desperté al otro día me temblaban las piernas”.

Luego, contó: “Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, la miré a Martina que estaba dormida, se me empezaron a dormir las piernas, empecé a sentir palpitaciones, empecé a sentir ataques de pánico, me angustié y en ese momento dije: ‘Me voy a la mierda, dejo la radio, dejo la tele, dejo todo, mi vida vale mucho más...‘ Pero, durante el transcurso del día, pensé: ‘Esto me lo gané, laburo de esto, soy una mina que labura dignamente'”.

Siguiendo el tema, explicó: “Yo vivo con mi papá y con mi hija y la verdad que no se lo quería decir, mi papá se enteró por la tele. Llamé a un amigo de la política para ver cómo tomarme este mensaje y estuve todo el día angustiada, con un nudo a en la garganta. A la noche, le escribí varios mensajes al Presidente y los borré todos. Pero después le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café, porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa”.

Finalmente, Canosa dijo que se comunicó con Fernández: “Pude hablar con él, en un tono muy seco. Seguramente, más adelante hablaremos, tal vez en alguna entrevista. A mí me pareció intimidatorio, porque mi teléfono no es público. Él me dijo: ‘Te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estas diciendo’. Fueron varias cosas así y pensé que era el momento de dejar la televisión. Pero pude aclararlo con él y con gente de la política”.