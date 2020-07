El transporte en crisis espera más subsidios para evitar otro paro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Caída de pasajeros, tarifa retrasada y menos aportes estatales conforman el combo explosivo que atraviesa el sistema de colectivos.

El transporte público de pasajeros por colectivos continúa en agonía, y otra vez peligra la continuidad del servicio. El gobierno nacional no entrega refuerzos de subsidios desde mayo (efectivizado en julio), luego del vencimiento del acuerdo celebrado en febrero con el servicio del interior del país. Y nunca lo prorrogó.



Además, durante los meses de aislamiento la cantidad de pasajeros transportados cayó abruptamente, con valores del 90% en los primeros 40 días. Y la tarifa sigue muy retrasada en relación a los costos que tiene el servicio.



La crisis quedó manifiesta en las dos extensas medidas de fuerza que se produjeron en los últimos meses, dejando sin servicio a los pasajeros durante semanas, como hacía décadas no ocurría. Esto no sucedió solo en Santa Fe; ciudades como Rosario, Córdoba y Tucumán, entre otras tantas del interior del país, tuvieron conflictos mucho más extensos.



La situación es distinta -y muy desigual- en Buenos Aires, donde las empresas nunca dejaron de recibir los subsidios y prestaron servicios con normalidad. Resulta llamativo este tratamiento diferencial que Nación ha adoptado con los ciudadanos del interior del país. Los empresarios locales aseguran desde hace varios meses que la situación es “insostenible”. A fines de mayo, la empresa Autobuses solicitó la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que había planteado en diciembre pasado y pidió reducir un 20% su planta de trabajadores y suspender por seis meses a otro 40%.



Audiencia



Este jueves a las 13, las autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación recibirán a la Federación de Transportistas del Interior del País -Fatap-, de la Unión Tranviarios Automotor -UTA- y a funcionarios de los gobiernos provinciales. La expectativa de las partes está puesta desde hace meses en que Nación finalmente decida reforzar los subsidios que reparte en el interior. Pero algunos ya creen que esto no sucederá.



“No tengo ninguna expectativa”, dijo a El Litoral Lucas Fernández, de Autobuses Santa Fe. “Dejó de ser una discusión por mayores ingresos, Nación ni siquiera está dando los subsidios que depositaba habitualmente y la última novedad que tenemos es que no van a prorrogar el refuerzo de subsidios que dejaron de dar en abril. Hoy el escenario es mucho más grave y si el Estado no resuelve entre hoy y mañana la transferencia de recursos no vamos a tener transporte en el interior del país”, dijo.



“Tengo un compromiso con los trabajadores que me esperaron, habíamos armado un acuerdo de pagos escalonado, pero es incumplible. Me esperarán hasta el jueves a ver si el Estado va a la audiencia a aclarar esto, creo que ni se van a presentar y el día viernes va a arrancar un paro por tiempo indeterminado”.



El gobierno nacional viene insistiendo en las audiencias celebradas que la responsabilidad de asistir al transporte de pasajeros es de la provincias, y que ha transferido fortunas en conceptos de ATN para atender las distintas emergencias económicas producidas en el marco de la pandemia.