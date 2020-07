Presentó la renuncia la funcionaria que participó de una "fiesta clandestina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Romina Indelman, directora de la Regional III de Educación, quien reconoció el error y aclaró que no era algo ilegal. Se aguarda la resolución que tome el gobierno. El lugar fue clausurado. Al mediodía de este miércoles se le aceptó al dimisión.

La clausura de un comedor de Rafaela por un multitudinario festejo del Día del Amigo debido al supuesto poco respeto de las normas de distanciamiento generó polémica. Sobre todo, porque se viralizaron imágenes del interior de ese bar donde se pudo reconocer a una funcionaria del Ministerio de Educación de Santa Fe.

Se trata de Romina Indelman, directora de la Regional III de Educación, quien este miércoles por la mañana dialogó con la prensa rafaelina y reconoció su error al tiempo de anticipar que presentó la renuncia a su cargo.

Actualización: Al mediodía de este miércoles, desde el Ministerio de Educación se le aceptó la dimisión a la funcionaria rafaelina.

“Asumo el error, sé que soy una funcionaria. Enseguida me di cuenta cómo afecta políticamente a todo el Estado. Me puse en contacto con mis superiores y puse a disposición mi renuncia. Ahora estoy a la espera de una resolución”, le dijo a LT28 Rafaela.

Consultada sobre los hechos, Indelman relató: “El dia lunes con un grupo de amigas teníamos reserva previa como indica el protocolo. Pedimos el primer turno para estar acorde a las circunstancias. Llego primera, tipo ocho de la noche y a nosotras nos tocaba una mesa de arriba. Cenamos y comimos el postre en el piso superior”.

También dijo que “se escuchaban distintos tipos de música”, tanto en la planta baja como en el primer piso, “pero nosotros no sabíamos que estaba sucediendo”, comentó. La funcionaria continuó: “Bajamos a pedir la cuenta y nos dicen que en un ratito nos la iban a entregar”.

Según contó Indelman ese es el momento del video que se viralizó por redes sociales. “Aparecemos bailando con el mismo grupo de chicas que compartimos toda la noche”, indicó. Y agregó: “Nos piden que vayamos al piso de arriba para entregarnos la factura y poder abonar. Vamos arriba y pagamos. Ahí nos dicen que esperemos para salir porque había un problema. A través de las ventanas vemos que habia un operativo y no sabíamos de qué se trataba”.

Error

En otro tramo de la entrevista, la funcionaria expresó: “Los medios salieron a decir que era una fiesta clandestina pero nosotros teníamos la reserva previa como indica el protocolo en un lugar habilitado, que es céntrico y que estaba abierto. Nunca hubo una fiesta clandestina”.

Y reconoció: “Cometí un error al estar ahí; de no haber tenido los cuidados que sí tuve durante todo este periodo y los sigo manteniendo. Reconozco haberme equivocado. Hasta unos minutos antes no sabía si ir porque el dia habia sido bastante intenso”. Y agregó: “No debería haber estado ahí bailando, me tendría que haber quedado en sentada en la mesa”.

“Puedo subsanar este error demostrando todo el trabajo que hago, las gestiones que llevo adelante, la rigurosidad con la que estoy trabajando, el empeño en mis función pública”, aseguró.