Se fue Fritzler y amenaza con un juicio millonario

Miércoles 22.07.2020

11:51

El “Pelado”, que además era el “5” preferido de Eduardo Domínguez, ya no está más en Santa Fe. Reclamará, entre otros rubros, el contrato de trayectoria desde octubre del año pasado.

El 9 de abril, cuando la pandemia “debutaba” prácticamente, el jugador Matías Fritzler —lejos, el preferido de Eduardo Domínguez por un combo de virtudes— declaraba del famoso tema de reducciones, recortes y quitas: “Me parece espantoso que sean temas opinables públicamente. Si fuera un jugador que debo resignar una parte del dinero, me parece, que no lo diría. Sentís que lo tenés que hacer, pero es algo individual, porque es tu contrato y tu carrera. Y a la inversa, si no me sobra el dinero y no tengo que resignar, considero que debo cobrar, también hay que discutirlo de manera privada. Me parece que está mal, fuera de lugar hablar en público de eso”.



El 20 de junio, un par de meses después, el presidente de Colón —José Néstor Vignatti— declaraba públicamente: “La medida va a ser la de renovar los contratos al 50 por ciento”.



Lo que quedó claro, entre el 9 de abril y el 20 de junio, es que esas dos posturas extremas nunca lograron limar diferencias. Es por eso que la relación de Matías Fritzler y Colón —en este caso Vignatti— termimó como terminó. Primera escena: carta documento del jugador. Segunda escena: carta documento del club. Tercera escena: juicio en puerta.



Como se sabe, había un grupo de 9 (nueve) contratos que se terminaban el 30 de junio. Siempre trascendió que, de ese lote, había cuatro futbolistas que le interesaban a Eduardo Domínguez: Celis, Esparza, Fritzler y Estigarribia.



Si bien se iniciaron conversaciones, charlas y negociaciones individuales, la propuesta de Colón contó con “patrones en común”:



— 1) Para atrás, resignar gran parte de la deuda

— 2) Para adelante, recortar salarios al 50 por ciento

En el caso del cafetero Guillermo Celis (se vuelve a Colombia en un vuelo sanitario) y de Gabriel Esparza (ya es jugador de Sol de América), supuestamente se llegó a un acuerdo. En cuanto a Estigarribia, está en veremos, aunque con poco pronóstico favorable: el mismo jugador salió a desmentir a Vignatti acerca de una oferta mexicana.



Y el cuarto caso, acaso el más ruidoso de todos por esa “preferencia” de Eduardo Domínguez, era el de Matías Fritzler. Por lo que pudo averiguar El Litoral, entre las últimas horas de este martes y las primeras del miércoles, el “Pelado” abandonó la ciudad de Santa Fe, lo cual ya definitivamente supone un punto sin retorno.



Desde un primer momento, el volante central rechazó el famoso “Combo Vignatti”: resignar la deuda (toda o gran parte) y firmar para adelante con una quita del 50 por ciento. Más allá que El Litoral chequeó que en el caso de Fritzler, la oferta “con plata fresca” para arreglar era “un poco más”, bajo ningún punto de vista se llegó a un acuerdo.



“A mí me deben el contrato de reconocimiento a la trayectoria desde el mes de octubre del año pasado. ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia que fue en marzo de este año?”, comentó el jugador al despedirse de sus mejores amigos en Santa Fe. A su vez, reconoció que tiene dos ofertas importantes de clubes del extranjero y que se instalará de ahora en más en Capital Federal junto a su familia.

Ese reclamo de Matías Fritzler, rechazado por Colón bajo la figura de “improcedente” en la carta documento, ascendería a una cifra que supera los 4 millones de pesos.



Desde el gremio de los futbolistas comentaron a El Litoral que “habitualmente, cuando no se llega a un acuerdo, el jugador pide la inhibición, que es la forma más rápida para poder cobrar, ya que el club demandado no puede habilitar a sus refuerzos. Pasa que ahora nadie inhibe porque no hay fútbol. De todos estos reclamos nos vamos a enterar cuando falten 15 días para que vuelva a rodar la pelotita”.