Fue clave para volver a Primera A 25 años del golazo de Marini

Se cumple un cuarto de siglo de la primera final del ascenso en Tucumán disputada el 22 de julio de 1995, donde Colón ascendería finalmente luego de 14 años consecutivos en la dura categoría de la Primera “B”. Esa tarde, ante una multitud de hinchas sabaleros que coparon la Ciudadela, el Sabalero ganó 1 a 0 con un misil de Adrián “Chupete” Marini.



A la semana se jugó la vuelta disputada en el Brigadier López, el 29 de Julio: Colón ganó 3-1 con dos goles de Miguel Ángel Gambier y otro de Pedro Uliambre, consiguiendo la esperada vuelta a la Primera División de la AFA.



“¿Qué me acuerdo de mis inicios en Colón?, que practicábamos en la cancha Verdirame, la anterior auxiliar, que era todo piedra y vidrio... Y los técnicos de inferiores, como Olivera, Totono Franco, Rodríguez...”, contaba Adrián Marini, el popular “Chupete”, a El Litoral.



— Sus inicios en Colón: “Eran tiempos en que venían muchos jugadores de afuera, el equipo no llegaba a nada, jugaba mal y no ganaba. A partir de ahí, hubo una reestructuración. El presidente era Busaniche y ahí entramos el Tato Enrique, Ferrer, yo, el Negro Ortiz, Carlitos Correa y varios más. Reynaldo Volken era el técnico y me llevó a Buenos Aires a jugar contra Tigre. Tenía 17 años y entré en el segundo tiempo con Rolando Barrera”.



— Su primer clásico: “Fue en la cancha de Unión y lo ganamos 2 a 1. Cincunegui y yo hicimos los goles. El mío fue de cabeza en el arco de la tribuna de las bombas. Lo grité como loco, no sabía para qué lado correr. Yo siempre fui hincha de Colón, así que fue muy especial para mí y me di cuenta de que para la gente también. Fue una locura ese partido. Hacer un gol y treparte en el alambrado con tu hinchada, era algo hermoso”.



— Ese accidente: “Bajando del puente carretero había un bache, se me reventó la rueda delantera derecha, me fui para el costado y golpeé contra un árbol. Me quebré dos dedos del pie, tuve un golpe en la rodilla y un golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento. Me atendió el Lalo Vega, el Tano Porta y Calvo, habían muchos médicos que estaban al lado mío. Me llamaron de todas partes”.



— La tarde en Tucumán: “Cuando íbamos a la cancha de San Martín y cruzábamos por la plaza principal, era todo humo de parrillas, la gente haciendo choripán y alentándonos. Fue el día que hice el gol y ganamos. Quería ir a la tribuna a gritarlo con la gente”.