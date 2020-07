Los pederastas e infanticidas recibirán cadena perpetua desde ahora en Colombia

El presidente colombiano Iván Duque promulgó este miércoles (22.07.2020) la reforma constitucional que permite a los jueces del país sentenciar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad, proyecto que fue aprobado por el Congreso el pasado 18 de junio.

El mandatario dijo al promulgar el acto legislativo que espera que la modificación "dé resultados" y aseguró que no es "quedarnos solamente con la sanción ejemplarizante (...) sino que tengamos una verdadera cultura de protección y de prevención para la niñez". Lo aprobado por el Senado y sancionado por Duque reforma el artículo 34 de la Constitución. A partir de la promulgación de la nueva ley, el gobierno colombiano tendrá un año de plazo para presentar al Congreso un proyecto que reglamente la prisión perpetua para este tipo de criminales.

Con esta decisión de #CadenaPerpetua para violadores de menores, les decimos NO a los delincuentes; No a quienes pretendían impunidad diferida en el tiempo; No a los que han querido silenciar a los niños y que no denuncien. Entre todos protegeremos con fortaleza nuestra niñez. pic.twitter.com/fZANdivS6P