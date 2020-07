https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex primera dama aseguró que ella fue "la última en enterarse" de la noticia que había difundido el abogado Mauricio D'Alessandro y aclaró que sigue sosteniendo "todo lo que dijo"

Desmintió el anuncio Zulema Yoma dice que no volverá a casarse Carlos Menem

Zulema Yoma, exesposa del senador Carlos Menem, desmintió que se fuera a casar nuevamente con el expresidente. "No hay nada, una cosa así la anuncio yo", respondió Yoma a las consultas sobre los rumores sobre un posible casamiento este jueves.

“Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, expresó Yoma desmintiendo el enlace y apuntando a la difícil relación que mantuvieron juntos que, llegó al punto de que en 1991 Menem la hiciera desalojar de la Quinta de Olivos aprovechando que él estaba de viaje en una gira política internacional. Sin embargo, la ex primera dama aseguró que la falsa noticia "no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija".

La pareja se casó en primeras nupcias el 7 de septiembre de 1966. La pareja tuvo dos hijos, Carlos Saúl Facundo Menem y Zulema María Eva Menem. Tras su separación en 1991 y la muerte de su hijo en 1995, se distanciaron. Sin embargo, con el paso del tiempo Yoma y Menem se acercaron gracias a su hija y sus nietos. "La última en enterarme fui yo", destacó. El abogado Mauricio D'Alessandro había anticipado que este jueves Yoma y Menem iban a contraer matrimonio nuevamente, y hasta se había establecido que la ceremonia iba a ser en un departamento del expresidente ubicado en el barrio de Belgrano.

Desde el entorno del abogado mediático aseguraron al diario Página 12 que los padres de Zulemita Menem "tenían el turno reservado para el jueves. Cambiaron de idea porque la gente empezó a decir que era por plata". Además, destacaron que se había "arruinado una gran historia de amor porque Zulema no se animó a bancarla". "Se casa con Zulema Yoma. Se casan la semana que viene. Pueden salir a desmentirlo. Pero la realidad es que es el triunfo del amor. Yo lo digo por meterme en la vida de la gente porque me parece una historia de amor increíble", había difundido D'Alessandro.

Ante todo esto, Yoma cuestionó al abogado, y declaró que “todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al Dr. Mauricio D'Alessandro”. Luego, contó que se encuentra en su casa desde marzo, momento desde el cual no pasa por los servicios de ninguna peluquería, razón por la cual descartó nuevamente cualquier posibilidad de enlace. A las declaraciones cruzadas se suman las de la periodista Mercedes Ninci, quien aclaró que el casamiento iba a realizarse, pero que los problemas de salud de Menem no permitieron que el casamiento se haga. "Allegados a la familia me dicen que se posterga porque el actual senador está en cama convaleciente y no está en condiciones de protagonizar ninguna ceremonia", escribió en Instagram.