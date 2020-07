https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.07.2020 - Última actualización - 20:32

20:30

Se trata del médico y empresario Pablo Gazze. Las víctimas serían cuatro mujeres. Hubo nuevas denuncias. El fiscal Marichal le atribuyó abuso sexual ultrajante y abuso simple.

Reconquista Prisión preventiva para el flebólogo imputado por abusar de pacientes Se trata del médico y empresario Pablo Gazze. Las víctimas serían cuatro mujeres. Hubo nuevas denuncias. El fiscal Marichal le atribuyó abuso sexual ultrajante y abuso simple. Se trata del médico y empresario Pablo Gazze. Las víctimas serían cuatro mujeres. Hubo nuevas denuncias. El fiscal Marichal le atribuyó abuso sexual ultrajante y abuso simple.

Por Gustavo Capeletti

El juez penal Santiago Benegas resolvió dictar prisión preventiva por un plazo de 60 días para el médico Pablo Gazze, imputado por abusos sexuales en perjuicio de por lo menos cuatro pacientes mujeres.



La audiencia de medida cautelar se realizó en la mañana de este miércoles en la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista a instancias del fiscal del caso, Juan Marichal, que indicó que la medida restrictiva de la libertad del galeno fue solicitada a raíz de la constatación de un llamado telefónico a un testigo.



“Llamó de forma intimidante a un testigo cercano a una de las denunciantes. Ese fue el motivo que nos llevó a pedir esta audiencia al juez” y, además “pedimos subsidiariamente más restricciones argumentando que tiene los medios para entorpecer el proceso. El llamado fue el 14 julio, con eso llegamos a esta audiencia”, indicó el funcionario.



Marichal, dijo que el juez Banegas hizo lugar teniendo en cuenta la “probabilidad de comisión de estos hechos; en segundo lugar, que la pena en expectativa sería alta; y en tercer lugar, lo que tiene que ver con el entorpecimiento probatorio y el peligro de fuga existente”.



Sostuvo que fue merituada por el magistrado la “capacidad económica, los medios que tiene como persona conocida en la comunidad ya que es empresario, dueño de un sanatorio, como para incidir y lograr que los testigos se retracten o no declaren”, pero señaló no estar de acuerdo con el plazo impuesto y que, por lo tanto, apelará la decisión del juez con el objetivo de incrementar el tiempo de prisión preventiva para el encartado.



El fiscal adjunto del UIF Reconquista había imputado en junio pasado por delitos de índole sexual al conocido médico flebólogo de esta ciudad. En aquella oportunidad, le atribuyó abuso sexual gravemente ultrajante, algunos de acceso carnal y otro de abuso sexual simple, por hechos que las denunciantes aseguran que ocurrieron en el consultorio del profesional de la medicina, ubicado en calle Patricio Diez, en el casco histórico de la trama urbana.



Los casos



De acuerdo con lo expresado por el fiscal, “se ha imputado a Pablo Gazze, médico flebólogo de esta ciudad, por varios hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, algunos de acceso carnal y otro de abuso sexual simple”.



En ese momento, Marichal precisó que “son cuatro las víctimas, todas mayores de edad, que en sus sesiones esclerosantes en su consultorio manifestaron haber sido manoseadas, en otro caso masturbada, en otro caso que se le practicó sexo oral”, en el momento en recibían el tratamiento para sus dolencias.



Explicó además que “por eso las calificaciones son distintas. En otro caso una víctima que padece problemas psiquiátricos perdió el trabajo a causa de esto y por eso el hecho ha sido agravado”.



Luego, señaló que “estamos en la etapa de pensar la acusación a futuro, conseguir los testigos que faltan; hay mujeres que han sido víctimas que no se animan por ahora a denunciar, otras que podrían hacer denuncias. No hay plazo para hacer la denuncia mientras el hecho no esté prescripto”.



“Son varias víctimas. Los hechos fueron no iguales pero similares. Es una situación donde tenemos mucha información por testigos de la causa y por personas que conocen de la cuestión médica y que nos marcan que ha habido más casos de los que sabemos”, sostuvo.



Más denuncias



Desde que fuera imputado el médico por los delitos referidos se sumaron dos denuncias penales en su contra, también de pacientes del género femenino que expusieron haber sido abusadas en similares condiciones que el resto de las supuestas víctimas.