Línea directa

Trampas mortales

AMÉRICO

“Trampas mortales, hay bocas de tormenta sin tapas: en la playa de estacionamiento frente al cementerio municipal, 4 bocas de tormenta sin tapa. En Agustín Delgado y Gral. Paz, frente al Banco Provincia, a ambos lados de Agustín Delgado, dos bocas de tormenta sin tapa; siguiendo hacia el norte, por Gral. Paz, frente a la escuela Drago, hay una boca de tormenta sin tapa. Volviendo a la zona del cementerio, he notado la falta de forestación en la playa de estacionamiento, donde siempre hay muchos autos”.

Trato discriminatorio

JULIO CÉSAR VILLAGI

“Quiero denunciar el trato discriminatorio que hacen EPE, Aguas, Gas, bancos, que son provinciales incluso. El día 15 en la EPE había una cola de una cuadra de gente. Assa hace pedir turno y la página no aparece, porque está saturada. Es inconcebible que no se tenga en cuenta el tiempo de espera a que nos someten; por lo menos que dejen esperar a la gente adentro, por el frío. Invito a que vayan a ver la cola que se hace. Gracias al diario”.

Assa y el Covid-19

JESÚS DE CENTENARIO

“Fui a Assa, tuve que hacer una larga cola. No estaba marcada la distancia. Esa cola era para sacar las boletas del agua que no llegan más a domicilio. ¡¡¿Por qué no mandan las boletas a domicilio y se evita el posible contagio?!!, iría una persona del correo a llevarlas y se evitaría la aglomeración. Esto prueba que hay muchas personas que no tienen Internet, o sea que hay una gran discriminación. Todo el sistema es para los ricos”.

Quema de pastizales

ALBERTO DE GUADALUPE

“Como todos los días, prácticamente, tenemos grandes quemas de pastizales, frente a la laguna del lado de Colastiné Norte, que nos afecta tremendamente, no solo el aire que respiramos sino también el medio ambiente, los animales silvestres y fundamentalmente nos afecta a los que sufrimos enfermedades respiratorias, que nos impacta y nos produce un montón de problemas. Entonces pregunto: ¿qué hacen los funcionarios políticos y judiciales a quienes les pagamos fortunas de sueldo?, algunos hasta cobran $ 1 millón. ¿Hasta cuándo los santafesinos vamos a aguantar su inoperancia? Señor gobernador: usted tiene una estructura burocrática, de ministerios, igual que el señor intendente ¿y qué pasa...? Hay que pensar en la gente, especialmente en su salud. Nos matan con impuestos pero necesitamos que justifiquen sus cargos. No todo es justificable con el coronavirus. Hay un montón de enfermedades por la que ustedes deben velar y proteger”.

Independencia real

UN ARGENTINO

“Con relación al festejo del Día de la Independencia, el 9 de Julio, yo quiero hacer un par de reflexiones: la independencia se demuestra en los hechos, no se declama; si queremos ser un país independiente, hay algunos puntos que deberíamos cumplir, a mi manera de ver; por ejemplo: 1) tenemos que romper relaciones diplomáticas con Inglaterra, enemigo militar y político; 2) tenemos que expropiar todas las tierras fronterizas en manos de extranjeros para cumplir con la ley que así lo dice; 3) tenemos que traer de nuevo el oro de nuestras reservas que Macri depositó en Londres, justamente en la tierra del enemigo. Piensen si no nos puede pasar lo mismo que Venezuela, que intenta recuperar el oro que depositó en EE.UU.; 4) hay que nacionalizar toda la minería de la Argentina en manos, en este momento, de capitales ingleses, canadienses, etc., etc. Y por si esto fuera poco, yo creo que es indispensable revisar, denunciar y anular el Tratado de Madrid de 1990, firmado por el traidor de Menem. Si no saben qué es el Tratado de Madrid, búsquenlo y se van a sorprender: es el inicio de nuestra dependencia colonial de Inglaterra, firmado después de la rendición incondicional de Malvinas”.