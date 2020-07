"La heladera de María" lanza una campaña de zapatillas y golosinas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“La heladera de María” lanzó junto a Cáritas una campaña para recolectar zapatillas y frazadas para los abuelos, y golosinas en vistas del día del niño, a festejarse en la segunda semana de agosto.

La organización religiosa “La heladera de María”, junto con Cáritas Lujan, lanzaron una campaña de zapatillas y frazadas para ayudar a abuelos y familias. Además, ya están recibiendo golosinas para darles un presente a los 80 niños de su comunidad en el Día del niño, que se celebrará la segunda semana de agosto.

En cuanto a calzado, una de las voluntarias indicó a El Litoral que “estamos necesitando talles del 38 al 42, tenemos abuelos que vienen en pantuflas, medias, ojotas y son los números que menos estamos recibiendo y necesitamos la colaboración de la gente”.

¿Cómo hacer para colaborar? “Acercarse a la parroquia de Nuestra Señora de Lujan, los lunes, miércoles y viernes estamos con cáritas y la Heladera de María. Si no, durante la mañana o a partir de las cuatro de la tarde en secretaría”.

Por otro lado, contaron a este medio que también están recibiendo frazadas. Así también, si no contás con una frazada para donar también podés contribuir de otra forma: “Necesitamos abuelas que se sumen a tejer cuadraditos de 20cmx20cm y lo acerquen a la parroquia. Nosotros contamos con colaboradores que lo unen y lo convierten en frazadas hermosas”.

Día del niño

“Este año no vamos a poder realizar la fiesta, pero sí estamos armando las bolsitas con sorpresitas, una leche chocolatada, unos caramelos, alfajores y turrones para mandar directamente a la comunidad. Sabemos que son 80 chicos en la comunidad, las vamos a preparar las 80 y se las vamos a enviar. A pesar de que no va a haber fiesta, les queremos dar una sorpresita, unas golosinas, para que el día no pase desapercibido” explicaba otra de las voluntarias.

En cuanto a la fecha, indicaron que “es para la segunda semana de agosto, así que ya estamos recibiendo alfajores, chupetines, caramelos y cualquier golosina”.