Leve repunte mensual para algunas industrias

Misterio en Italia

"Forza", de cuatro años, está encerrado y ahora corre el riesgo de no poder inscribirse en el jardín de infantes. No contagió a ninguno de sus parientes, no tiene manifestaciones de la enfermedad y desarrolló anticuerpos. Pero la ley requiere un doble hisopado negativo para que sea declarada curada y pueda salir.